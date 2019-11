ArcelorMittal lascia la ex Ilva. Tramite un comunicato il gigante dell'acciaio indo europeo ha annunciato il ritiro dalla ex Ilva di Taranto. La società annuncia di aver inviato ai Commissari straordinari di Ilva "una comunicazione di recesso dal contratto o risoluzione dello stesso". Riguardo le motivazioni alla base della decisione, nella nota si parla dell'eliminazione della "protezione legale" dal 3 novembre "necessaria alla società per attuare il suo piano ambientale senza il rischio di responsabilità penale, giustificando la comunicazione di recesso". "In aggiunta – prosegue la nota – i provvedimenti emessi dal Tribunale penale di Taranto obbligano i Commissari straordinari di Ilva a completare talune prescrizioni entro il 13 dicembre 2019 pena lo spegnimento dell'altoforno numero 2″ che "renderebbe impossibile attuare il suo piano industriale, e, in generale, eseguire il contratto".

Fil Cilm: "Incompetenza e pavidità della politica fanno esplodere bomba sociale" – “Apprendiamo la notizia della volontà di ArcelorMittal di comunicare ai commissari la volontà di recedere il contratto. Significa che partono da oggi i 25 giorni per cui lavoratori e impianti ex Ilva torneranno all'Amministrazione Straordinaria. Tra le motivazioni principali, il pasticcio del Salva-imprese sullo scudo penale. Un capolavoro di incompetenza e pavidità politica: non disinnescare bomba ambientale e unire bomba sociale”, il commento arrivato da parte del segretario nazionale della Fim Cisl Marco Bentivogli.

Salvini: "Conte riferisca in Parlamento" – Sull’argomento è intervenuto subito anche Matteo Salvini: “Se il governo tasse, sbarchi e manette farà scappare anche i proprietari di Ilva, mettendo a rischio il lavoro di decine di migliaia di operai e il futuro industriale del Paese, sarà un disastro, e le dimissioni sarebbero l’unica risposta possibile. La Lega chiede che Conte venga urgentemente a riferire in Parlamento”, ha annunciato il leader della Lega.

Ex Ilva, a rischio più di 10mila posti di lavoro

ArcelorMittal si era impegnata a realizzare investimenti ambientali per 1,1 miliardi, produttivi per 1,2 miliardi e a pagare la ex Ilva, terminato il periodo di affitto (18 mesi a partire dal primo novembre 2018), 1,8 miliardi di euro (detratti i canoni già versati). La ex Ilva occupa 10700 operai di cui 8200 a Taranto. A Taranto attualmente sono in cassa integrazione ordinaria per 13 settimane 1276 lavoratori. In attesa di completare gli interventi di risanamento ambientale prescritti dall'Aia, ArcelorMittal è stata autorizzata a produrre 6 milioni di tonnellate di acciaio, ma la stima per quest'anno è di 4,5 milioni. L'azienda perde 2 milioni di euro al giorno. Nei giorni scorsi il ministro per lo Sviluppo Economico Stefano Patuanelli aveva annunciato un nuovo incontro tra i dirigenti di ArcelorMittal e i sindacati.

Il nodo dell’immunità penale

Quali sono le motivazioni alla base della decisione di ArcelorMittal di lasciare l’Ilva di Taranto? Il recesso è giustificato, secondo la multinazionale, soprattutto dall’eliminazione della “protezione legale” dal 3 novembre “necessaria alla società per attuare il suo piano ambientale senza il rischio di responsabilità penale”. In aggiunta Arcelor Mittal contesta anche l’operato dei giudici di Taranto: i provvedimenti emessi dal Tribunale obbligano i Commissari straordinari di Ilva a completare talune prescrizioni entro il 13 dicembre 2019 pena lo spegnimento dell’altoforno numero 2, “il che renderebbe impossibile attuare il suo piano industriale, e, in generale, eseguire il contratto”. Già nei mesi scorsi Geert Van Poelvoorde, ceo di ArcelorMittal Europa, aveva spiegato che senza immunità penale l'ex stabilimento Ilva rischiava di chiudere. L’immunità penale è una garanzia che era stata data sulla non perseguibilità delle eventuali violazioni realizzate prima del termine del risanamento ambientale. ArcelorMittal “deve chiarire quali siano le sue intenzioni rispetto all'accordo del 6 settembre 2018, indipendentemente dalla questione dell'immunità. E chiediamo al governo la convocazione urgente del tavolo”, ha detto all'Agi Francesca Re David, segretaria generale Fiom.