Attualità
Taglia l'erba fuori dal cancello di casa e viene travolto da un'auto: muore un uomo nel Cosentino

Un uomo di 80 anni è morto travolto da un’auto mentre stava tagliando l’erba vicino a casa sua. I fatti sono accaduti questa mattina in località Coreca nel Cosentino.
A cura di Giorgia Venturini
Tragedia nel Cosentino. Un uomo di 80 anni è morto travolto da un'auto mentre stava tagliando l'erba. L'incidente è avvenuto questa mattina in località Coreca nei pressi della galleria. Purtroppo nulla sono serviti i tentativi dei sanitari del 118 per rianimare l'uomo.

Stando alle prime informazioni, i fatti sono accaduti in mattinata quando l'anziano stava tagliando l'erba a ridosso della statale 18, a pochi passi dalla sua abitazione. Improvvisamente una macchina è arrivata e lo ha travolto, non ha fatto in tempo a frenare. Subito sul posto è arrivato anche l'elisoccorso ma nulla è stato sufficiente per salvare la vita all'uomo. Sono ora in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Tutti gli accertamenti sono affidati ai carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Paola.

Attualità
Attualità
