Surfista morso da uno squalo sulla stessa spiaggia a 11 anni di distanza dal primo attacco: “Stesso identico posto” Cole Taschman, 28 anni, stava facendo surf con gli amici a Bathtub Beach, a Stuart, in Florida, quando uno squalo lo ha azzannato alla gamba, strappandogli tre tenditi. Aveva appena 16 anni quando fu attaccato da un pescecane nello stesso identico posto nel 2013. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

Un surfista americano è stato morso da uno squalo più di un decennio dopo essere sopravvissuto a un attacco simile sulla stessa spiaggia. Cole Taschman, 28 anni, stava facendo surf con gli amici a Bathtub Beach, a Stuart, in Florida, la scorsa settimana, quando ha avuto un incontro pericolosamente ravvicinato con quello che sembrava essere uno squalo toro o uno squalo tigre.

L'attacco è avvenuto intorno alle 14:00 (ora locale) del 25 ottobre, non troppo distante dalla casa dei suoi genitori.

"Mentre pagaiavo controcorrente, i miei piedi erano dietro di me, appoggiati sulla tavola, e uno squalo toro, o forse tigre, di circa 2 metri e mezzo è arrivato da dietro e mi ha morso", ha raccontato alla NBC. "Con la coda dell'occhio l'ho visto andare sotto, e poi si è spostato di lato. Riuscivo a vederne la sagoma".

Il 28enne pescatore è riuscito a tornare a riva, e i primi a prestargli soccorso sono stati i suoi amici, che hanno usato le funi delle tavole da surf come laccio emostatico per le sue gambe. È stato poi portato in ospedale. "Sono quasi svenuto per lo shock o per aver perso molto sangue", ha ricordato.

Lo squalo gli ha completamente strappato tre tendini, e un altro è stato parzialmente danneggiato. Gli sono stati applicati 93 punti di sutura e una decina di graffette dopo due interventi chirurgici. Dopo quattro giorni di ricovero, ha potuto far ritorno a casa.

Cole aveva solo 16 anni nel 2013, quando uno squalo pinna nera gli morse la mano. "Stessa spiaggia, stessa identica roccia, stesso posto, stessa barriera corallina, stesso tutto!", ha ammesso con amarezza.