Supermercati aperti il giorno dell’Immacolata, quali saranno attivi l’8 dicembre: l’elenco completo
L’8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione, diversi supermercati potrebbero adottare orari diversi da quelli normali. Poiché la festività cade di lunedì, molti utenti approfitteranno del ponte per fare rifornimento, ma non tutti i punti vendita garantiranno il servizio regolare.
Per evitare inconvenienti, è consigliabile verificare gli orari aggiornati della propria zona: ogni catena può seguire una programmazione differente in occasione della festività.
Quali supermercati restano aperti l'8 dicembre in Italia
Va detto che Lunedì 8 dicembre quasi tutti i supermercati resteranno aperti regolarmente, offrendo a chi deve fare rifornimento la possibilità di organizzarsi senza fretta in vista del Giorno dell’Immacolata, una ricorrenza che segna l’ingresso nel clima natalizio.
Alcuni punti vendita adotteranno orari speciali, altri manterranno la normale apertura: ecco quindi, in ordine alfabetico, l’elenco completo catena per catena:
- Aldi – La catena di origine tedesca sarà regolarmente aperta lunedì 8 dalle 9:00 alle 21:00
- Bennet – I punti vendita Bennet resteranno aperti dalle 8.30 alle 20.30 del giorno dell'Immacolata.
- Carrefour – Anche i supermercati della catena francese seguiranno generalmente aperture regolari, ma conviene sempre verificare online o contattare direttamente il punto vendita di interesse, poiché gli orari possono cambiare a livello locale.
- Conad – La Conad terrà aperti i propri punti vendita sia domenica 7 che lunedì 8 dicembre, prevedendo orari straordinari. Gli orari possono cambiare da negozio a negozio — tutti consultabili sul sito ufficiale — ma in linea generale il servizio è garantito dalle 8:00 fino almeno alle 13:00. Solo alcuni supermercati prolungheranno l’apertura anche nel pomeriggio e in serata.
- Coop – Lo stesso dicasi per la Coop. Questo il comunicato: "Lunedì 8 dicembre i nostri negozi saranno aperti, con possibili variazioni di orario. Verifica qui, selezionando il tuo punto vendita di fiducia".
- Esselunga – I punti vendita di Esselunga rimarranno aperti dalle 8:00 del mattino fino alle 20:00.
- Famila – Il marchio tedesco annuncia che per il giorno dell'Immacolata ci saranno aperture straordinarie, consultabili direttamente sul sito web.
- Il Gigante – Anche i supermercati di questa catena saranno aperti regolarmente il giorno dell'Immacolata. Sul sito web è comunque possibile verificare gli orari del punto vendita di riferimento.
- Lidl – Nessuna comunicazione particolare dalla catena di supermercati tedesca. I punti vendita saranno regolarmente aperti lunedì.
- MD – Anche i supermercati dell'MD saranno aperti, ma con orari differenti. In tal senso conviene sempre verificare online o contattare direttamente il punto vendita di interesse, poiché gli orari possono cambiare a livello locale.
- Pam – Anche la Pam sarà operativa lunedì 8 dicembre 2025. Gli orari possono variare in base al singolo punto vendita, ma in genere i supermercati della catena resteranno aperti dalle 8:00 alle 21:00, oppure dalle 9:00 alle 21:00.
- Penny Market – I punti vendita Penny Market resteranno nella giornata di lunedì 8 dicembre.