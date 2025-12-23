Supermercati aperti a Natale 2025, dove fare la spesa il 24, 25 e 26 dicembre: l’elenco completo

Per chi il 24, giorno della Vigilia, il 25 (Natale) e il 26 dicembre (Santo Stefano) avrà bisogno di fare acquisti last minute, ecco la lista dei principali supermercati che rimarranno aperti durante le festività natalizie. Tutti i dettagli su orari, aperture e chiusure.

Può capitare che nella confusione delle festività natalizie ci si dimentichi di quel prodotto o ingrediente che sulla tavola del cenone non può assolutamente mancare. Per consentire ai clienti di fare acquisti last minute diversi supermercati saranno aperti mercoledì 24 dicembre. Diversi punti vendita, invece, faranno chiusura giovedì 25 e venerdì 26 dicembre.

Se anche voi siete tra quelli che tra Vigilia, Natale e Santo Stefano avranno bisogno di mettere qualcosa nel carrello, ecco una lista dei principali supermercati e tutti i dettagli su orari, aperture e chiusure straordinarie.

Quali supermercati saranno aperti a Natale 2025 in Italia

Per la Vigilia, il giorno di Natale e Santo Stefano le varie catene di supermercati operano scelte differenti. Molti decidono di rimanere aperti il 24 dicembre per venire incontro a chi deve fare la spesa all’ultimo momento, altri scelgono invece di sospendere completamente l’attività il 25.

Per quanto riguarda il giorno di Santo Stefano, venerdì 26 dicembre, la situazione può variare ed è bene controllare gli orari sui siti dedicati per scoprire se il nostro punto vendita di riferimento resta aperto o meno. Di seguito, un elenco indicativo: