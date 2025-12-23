Supermercati aperti a Natale 2025, dove fare la spesa il 24, 25 e 26 dicembre: l’elenco completo
Può capitare che nella confusione delle festività natalizie ci si dimentichi di quel prodotto o ingrediente che sulla tavola del cenone non può assolutamente mancare. Per consentire ai clienti di fare acquisti last minute diversi supermercati saranno aperti mercoledì 24 dicembre. Diversi punti vendita, invece, faranno chiusura giovedì 25 e venerdì 26 dicembre.
Se anche voi siete tra quelli che tra Vigilia, Natale e Santo Stefano avranno bisogno di mettere qualcosa nel carrello, ecco una lista dei principali supermercati e tutti i dettagli su orari, aperture e chiusure straordinarie.
Quali supermercati saranno aperti a Natale 2025 in Italia
Per la Vigilia, il giorno di Natale e Santo Stefano le varie catene di supermercati operano scelte differenti. Molti decidono di rimanere aperti il 24 dicembre per venire incontro a chi deve fare la spesa all’ultimo momento, altri scelgono invece di sospendere completamente l’attività il 25.
Per quanto riguarda il giorno di Santo Stefano, venerdì 26 dicembre, la situazione può variare ed è bene controllare gli orari sui siti dedicati per scoprire se il nostro punto vendita di riferimento resta aperto o meno. Di seguito, un elenco indicativo:
- Aldi – Sul sito della catena tedesca si legge che il 24 dicembre i negozi saranno aperti fino alle ore 19.00 (esclusi gli store in Alto Adige che chiuderanno alle ore 14.00). Chiuderanno invece il 25. La riapertura con orario domenicale è prevista per il 26 dicembre (escluso lo store San Giuliano Milanese che sarà chiuso).
- Bennet – I punti vendita faranno in linea generale apertura speciale il mercoledì 24 dicembre, mentre chiuderanno sia giovedì 25 che venerdì 26 dicembre. Per trovare gli orari del punto vendita di fiducia, consultare questo link.
- Carrefour – Il servizio sarà garantito per tutta la giornata del 24 dicembre, i punti vendita sarannoinvece chiusi il 25. Alcuni negozi, però, riapriranno il 26 dicembre, anche se gli orari andranno consultati in base alla Regione e alla città. Il consiglio è sempre quello di verificare sul portale online.
- Conad – È stato organizzato un calendario di aperture straordinarie su tutto il territorio nazionale. Per cercare gli orari dettagliati o per sapere se il proprio punto vendita di riferimento è tra quelli attivi, è possibile consulta la mappa interattiva dedicata a questo link.
- Coop – I supermercati resteranno chiusi sia il 25 che il 26 dicembre. Il giorno della Vigilia invece molti punti vendita resteranno aperti, per conoscere gli orari nel dettaglio è possibile utilizzare l'apposito strumento di ricerca.
- Esselunga – La catena Esselunga chiude i punti vendita nei giorni di Natale e Santo Stefano. Il 24 dicembre invece supermercati rimarranno aperti dalle 7.30 alle 20.00. Il consiglio resta quello di verificare l'effettiva apertura del negozio nella sezione dedicata del sito.
- Famila – I punti vendita resteranno chiusa sia il 25 che il 26 dicembre. Il 24 dicembre i supermercati saranno aperti, tendenzialmente dalle 8.30 alle 19.30. Per verificare gli orari esatti dei singoli punti vendita, è possibile consultare il sito ufficiale.
- Il Gigante – Sul sito ufficiale si legge che il 24 dicembre i punti vendita della catena saranno aperti (in molti casi con orario anticipato alle 7.30). A Natale invece la maggior parte dei negozi saranno chiusi (alcuni fanno eccezioni) e riapriranno il 26 dicembre. Tutte le informazioni sugli orari sono disponibili a questo link.
- Iper – I negozi della catena saranno aperti il 24 dicembre mentre faranno chiusura il 25. A Santo Stefano i punti vendita riapriranno. A questo link è possibile cercare il proprio store di fiducia e maggiori dettagli sugli orari.
- Lidl – I punti vendita della Lidl saranno chiusi il 25 dicembre. Il giorno della Vigilia invece saranno aperti ma con orari differenti a seconda del punto vendita, così come per il 26 dicembre. Per questo è consigliabile consultare il sito ufficiale.
- MD – Per le festività natalizie i supermercati chiuderanno il 25 e il 26 dicembre, mentre il 24 saranno aperti. È fondamentale controllare gli orari specifici del singolo punto vendita MD tramite il sito ufficiale, perché potrebbero esserci variazioni.
- Pam – Pam chiuderà i propri negozi il giorno di Natale. La Vigilia e a Santo Stefano i supermercati saranno aperti ma seguiranno orari differenti a seconda del punto vendita. È possibile trovare maggiori dettagli nella sezione dedicata del sito ufficiale.
- Penny Market – Il 24 dicembre i punti vendita saranno aperti dalle 8 alle 19, mentre il 25 resteranno chiusi. Per il 26 dicembre gli orari variano a seconda dal singolo negozio. Cliccando su questo link possibile consultare la lista con l'elenco aggiornato.