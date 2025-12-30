video suggerito
Supermercati aperti a Capodanno 2026, dove fare la spesa il 31 dicembre e il 1 gennaio: l’elenco completo
Molti supermercati resteranno aperti fino a tardi anche alla vigilia di Capodanno 2026 e un programma di aperture straordinarie in tutta Italia è previsto anche per il primo dell’anno. Ecco la lista di supermercati aperti mercoledì 31 dicembre e giovedì 1 gennaio.
A cura di Antonio Palma
0 CONDIVISIONI
La vigilia di Capodanno e il primo dell’anno con cenone e pranzo sono due dei giorni più frenetici e ricchi dal punto di vista alimentare per gli italiani, anche più del Natale. Non sorprende dunque vedere supermercati ancora pieni fino all’ultimo minuto con persone in cerca dell’ingrediente dell’ultima ora ancora mancante o magari della pietanza in più per un ospite inatteso. Anche per questo molti supermercati resteranno aperti fino a tardi anche alla vigilia di Capodanno 2026 e un programma di aperture straordinarie in tutta Italia è previsto anche per il primo dell’anno. Ecco dunque una lista di supermercati aperti anche mercoledì 31 dicembre e giovedì 1 gennaio.
- Aldi – I supermercati della catena tedesca Aldi permetteranno ai propri dipendenti di trascorrere Capodanno a casa. Secondo il calendario delle festività del gruppo, infatti i punti vendita resteranno aperti il 31 dicembre ma solo fino alle 19, mentre tutto chiuso per il 1 gennaio 2026
- Bennet – I punti vendita Bennet in generale resteranno aperti mercoledì 24 dicembre fin alle 19 effettuando una chiusura straordinaria giovedì 1 gennaio. Per verificare gli orari di ogni negozio è possibile comunque consultare questo link.
- Carrefour – I supermercati Carrefour invece adottano una politica più flessibile rispetto ad altre catene, con aperture che variano a seconda della regione e della città. Per questo motivo, è sempre consigliabile consultare il sito ufficiale per verificare gli orari specifici.
- Conad – La catena della grande distribuzione italiana ha annunciato di aver predisposto un ampio programma di aperture straordinarie in tutta Italia per il 31 dicembre con punti vendita aperti anche fino alle 20 in alcune zone. Per chi avesse necessità anche il giorno successivo, inoltre, in Lombardia e Trentino saranno presenti punti vendita aperti anche il 1 gennaio 2026 per tutta la giornata. È possibile consultare la mappa interattiva dedicata a questo link.
- Coop – Anche Coop lascia liberta decisione ai singoli punti vendita su eventuali aperture per il primo gennaio mentre generalmente i supermercati del gruppo resteranno aperti il 31 dicembre fino alle 19. Per conoscere gli orari nel dettaglio è possibile utilizzare l'apposito strumento di ricerca.
- Esselunga – La catena di supermercati Esselunga ha comunicato che tutti i suoi punti vendita resteranno chiusi il giorno di Capodanno, giovedì 1 gennaio 2026, mentre per la giornata del 31 dicembre chiuderanno col solito orario delle 20.
- Famila – Famila prevede aperture straordinarie dei propri punti vendita per il 31 dicembre ma fino alle 18.30 mentre i supermercati resteranno chiusi il primo gennaio. Per verificare gli orari esatti dei singoli punti vendita, è possibile consultare il sito ufficiale.
- Il Gigante – I supermercati della catena Il Gigante saranno chiusi a Capodanno 2026 mentre esterno aperti il 31 dicembre con orario anticipato alle 7.30 e chiusura alle 19.
- Lidl – I punti vendita della Lidl saranno generalmente chiusi il primo gennaio 2026 mentre per il 31 dicembre orario di chiusura anticipato alle 18. Il gruppo però sta ancora organizzando il servizio e quindi per conoscere eventuali variazioni di orario o aperture straordinarie è consigliabile consultare il sito ufficiale.
- MD – Md non ha comunicato orari di aperture straordinarie per Capodanno dunque è fondamentale controllare gli orari specifici del singolo punto vendita MD tramite il sito ufficiale, perché potrebbero esserci variazioni.
- Pam – Anche Pam non ha comunicato orari di aperture straordinarie per il primo gennaio mentre per il 31 dicamene alcuni punti vendita effettueranno orario 7:30 – 20:00. È possibile trovare maggiori dettagli nella sezione dedicata del sito ufficiale.
- Penny Market – Tutti i supermercati del gruppo rimarranno chiusi il 1 gennaio mentre per mercoledì 31 dicembre i punti vendita effettueranno orario di apertura 8:00-18:00
0 CONDIVISIONI