SuperEnalotto, oggi centrato un 5 da oltre 158mila euro: giocata vincente ad Anacapri Oggi giovedì 29 maggio è stato centrato un 5 al Superenalotto che si porta a casa oltre 158mila euro. La schedina vincente giocata ad Anacapri, comune della famosa isola campana della città metropolitana di Napoli.

A cura di Antonio Palma

Ancora un'estrazione fortunata al Superenalotto, oggi giovedì 29 maggio infatti è stato centrato un 5 che si porta a casa oltre 158mila euro. La schedina vincente giocata ad Anacapri, comune della famosa isola campana della città metropolitana di Napoli.

L'unico fortunato vincitore del 5 di questa sera al Superenalotto si porta a casa la cifra esatta di 158.372,65 euro. Ad aggiudicarsi la vincita una giocata effettuata presso il punto vendita "Nautilus Caffè" di Anacapri situato in Via Orlandi tramite "gioco da tastiera" e cioè senza compilare la Schedina di gioco ma chiedendo al terminale di decidere casualmente i numeri delle combinazioni.

Superenalotto, nessun 6 o 5+1

Nell'estrazione odierna del Superenalotto, la secondo della settimana, nessun 6 o 5+1 ma da segnalare la realizzazione anche di un "4 Stella" da 45.003 euro mentre quote molto più popolari per le altre vincite inferiori.

La combinazione vincente del concorso di oggi del Superenalotto è 32 – 51 – 67 – 81 – 71 – 27; Numero Jolly: 35; Numero Superstar: 90. Si ricorda che l’ultima vincita milionaria al SuperEnalotto è avvenuta proprio giovedì scorso con un sei a Desenzano del Garda che ha portato a casa oltre 35,4 milioni di euro milioni. In quella giornata era stato centrato anche un 5+1 da oltre mezzo milione di euro.

Come si riscuote la vincita al SuperEnalotto

Per riscuotere la vincita al SuperEnalotto ci sono diversi sistemi in base alla somma vinta. Vincite superiori a 52.000 euro sono riscosse solo con prenotazione di bonifico presso gli Uffici Premi di Sisal e Milano o Roma. Il regolamento del SuperEnalotto, quindi, prevede che il vincitore del 5 di questa sera debba presentare la ricevuta della giocata vincente entro il 90esimo giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale sul sito www.superenalotto.it a uno degli Uffici Premi di Sisal S.p.A (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13) in via Ugo Bassi 6 a Milano o in Viale Sacco e Vanzetti 89 a Roma.