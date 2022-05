SuperEnalotto, il Jackpot può attendere: sabato 6 da record da oltre 210milioni di euro Il 6 da record al SuperEnalotto, che avrebbe valso al vincitore la bellezza di 210,5 milioni di euro, non è stato centrato neppure questa sera.

A cura di Redazione

L'agognato 6 da record al SuperEnalotto, che avrebbe valso al vincitore la bellezza di 210,5 milioni di euro, non è stato centrato neppure questa sera. Il precedente record della storia del SuperEnalotto risale al 13 agosto del 2019 e ammontava a 209,1 milioni: la schedina vincente in quel caso venne giocata a Lodi da un fortunato che la pagò appena 2 euro.

I numeri del SuperEnalotto di oggi

I numeri vincenti di questa sera, 26 maggio, sarebbero stati 10 – 14 – 17 – 32 – 45 – 87. Numero Jolly: 18. Numero Superstar: 70.

Queste le quote:

Punti 6: nessuno

Punti 5+1: nessuno

Punti 5: 7 da 32.599,55€

Punti 4: 779 da 297,56€

Punti 3: 29.620 da 23,60€

Punti 2: 453.280 da 5,00€

L'ultimo 6 al SuperEnalotto un anno fa nelle Marche

La sestina vincente non viene centrata da poco più di un anno: l’ultimo 6 infatti risale al 22 maggio 2021, quando la fortuna si fermò a Montappone, un piccolo borgo in provincia di Fermo dove, vennero vinti 156 milioni (la quarta vincita più alta nella storia del gioco) anche in quel caso con una schedina da 2 euro. Il vincitore attese appena 3 giorni per presentare la vincita all’incasso. Nel 2021, SuperEnalotto ha distribuito in totale oltre 878 milioni di vincite: oltre al "6" di Montappone, sono stati distribuiti 651 milioni di altre vincite a punteggio e 71 milioni di vincite WinBox e Seconda Chance. Il periodo più lungo senza "6" è stato però di 15 mesi, dal 16 luglio 2015 al 27 ottobre 2016.

La Campania la regione più fortunata d'Italia

Nei suoi 25 anni di storia il SuperEnalotto ha assegnato 124 Jackpot in 17 regioni per un valore totale di premi distribuiti pari a oltre 4 miliardi di euro. Tra le regioni più premiate, rivela agipronews, la Campania è al primo posto con 18 vincite, seguita dal Lazio con 16 e dall’Emilia Romagna con 13. Puglia fuori dal podio con 10 vincite, poi la Toscana e il Veneto con 9. Sono invece tre le regioni che, dal 1997 a oggi, non hanno mai realizzato un “6”: si tratta di Valle d’Aosta, Trentino e Molise. Tra le città, Roma è la città in cui sono stati realizzati più Jackpot, ben 10, per un totale di oltre 132 milioni. Seguono Sassari, con 5 Jackpot del valore totale di 111 milioni di euro, mentre altri 111 milioni di euro sono stati centrati a Napoli, con 4 Jackpot.