SuperEnalotto, centrato un 5 da 162mila euro nell’estrazione di giovedì 18 settembre: ecco dove

Serata fortunata al SuperEnalotto, centrato un 5 da oltre 162mila euro nell’estrazione di oggi, giovedì 18 settembre 2028. La fortuna questa volta ha baciato la Puglia e in particolare il Salento dove è stata giocata la schedina vincente di questa sera. A realizzare il "5" al SuperEnalotto infatti è stata una giocata effettuata nel comune di Montesano Salentino, in provincia di Lecce, presso il punto vendita La Tabaccheria di Leone Vincenza, situato in Piazza IV Novembre.

Il fortunato vincitore del 5 al SuperEnalotto di oggi, giovedì 18 settembre, si porta a casa la cifra esatta di 162.843,81 euro. Da segnalare che questa sera è stato realizzato anche un "4 Stella" che, come segnala Agipro, vince 53.435 euro con una schedina giocata a Marina di Gioiosa Ionica, in provincia di Reggio Calabria, presso il punto vendita Jolly Bar Caffetteria.

Nessun "6" o 5+1 invece nell'estrazione di oggi del Superenalotto che fa ripartite il jackpot da 53,2 milioni di euro. L’ultimo "6" da oltre 35,4 milioni di jackpot è stato centrato a Desenzano del Garda il 22 maggio scorso.

La combinazione vincente del concorso del Superenalotto di oggi è: 46 – 60 – 49 – 65 – 38 – 12;

Numero Jolly: 2 ; Numero Superstar: 46

Come si riscuote la vincita al SuperEnalotto

Per riscuotere la vincita al SuperEnalotto ci sono diversi sistemi in base alla somma vinta. Vincite superiori a 52mila euro come quella di questa sera sono riscosse solo con prenotazione presso gli Uffici Premi di Sisal e Milano o Roma. Come spiega Sisal, infatti, il regolamento del SuperEnalotto prevede che il vincitore debba presentare la ricevuta della giocata vincente a uno degli Uffici Premi di Sisal S.p.A (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13) in via Ugo Bassi 6 a Milano o in Viale Sacco e Vanzetti 89 a Roma, entro il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale sul sito www.superenalotto.it