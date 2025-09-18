Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi giovedì 18 settembre 2025: numeri vincenti e risultati: nessun 6 o 5+1
Tutti i numeri vincenti delle estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di giovedì 18 settembre 2025: il jackpot al Superenalotto riparte da 53,2 milioni di euro dopo l'ultima vincita da 34,5 milioni a Desenzano del Garda. Questa sera nessun 6 o 5+1: un giocatori vince 162mila euro centrando il “5”. Si ricorda che si può giocare fino alle ore 19:30 del giorno del concorso: si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.
Lotto, i numeri vincenti di giovedì 18 settembre 2025 su tutte le ruote
Estratti i numeri vincenti del Lotto su tutte le ruote nell'estrazione di oggi, giovedì 18 settembre 2025:
- Bari: 24 – 27 – 8 – 70 – 68
- Cagliari: 75 – 27 – 64 – 20 – 17
- Firenze: 53 – 20 – 46 – 14 – 39
- Genova: 38 – 72 – 71 – 36 – 65
- Milano: 24 – 43 – 76 – 19 – 26
- Napoli: 32 – 70 -51 – 23 – 48
- Palermo: 23 – 73 – 55 – 64 – 62
- Roma: 66 – 58 – 15 – 49 – 55
- Torino: 84 – 22 – 38 – 29 – 64
- Venezia: 47 – 52 – 56 – 35 – 89
- Nazionale: 4 – 49 – 67 – 57 – 5
Sono stati estratti i numeri del Lotto di giovedì 18 settembre 2025 su tutte le ruote: il numero ritardatario assoluto rimane ancora il 74 sulla ruota di Milano.
Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto.
Estrazione SuperEnalotto di giovedì 18 settembre 2025, i numeri vincenti
I numeri vincenti del SuperEnalotto estratti oggi, giovedì 18 settembre 2025, i risultati dell'ultima estrazione:
Combinazione vincente SuperEnalotto: 46 – 60 – 49 – 65 – 38 – 12
Numero Jolly: 2
Numero Superstar: 46
Jackpot: 52.600.000€
Ancora nessun vincitore al SuperEnalotto nell’estrazione di giovedì 18 settembre 2025: un giocatore vince 16mila euro centrando il 5, il jackpot sale a quota 53,2 milioni di euro per la prossima estrazione.
I numeri estratti al 10eLotto serale
Di seguito i numeri vincenti dell'estrazione del 10eLotto serale di giovedì 18 settembre 2025 con numero oro, doppio oro e extra:
I numeri del 10eLotto per l'estrazione serale sono: 8 – 20 – 22 – 23 – 24 – 27 – 32 – 38 – 43 – 47 – 52 – 53 – 58 – 64 – 66 – 70 – 72 – 73 – 75 – 84
Il numero oro: 24
Il numero Doppio oro: 24, 27
Numeri extra: 14-15-17-19-29-35-36-46-49-51-55-56-68-71-76
I simboli del Simbolotto di giovedì 18 settembre 2025
Ecco i simboli del Simbolotto di giovedì 18 settembre 2025.
7 – Vaso
18 – Cerino
33 – Elica
28 – Ombrello
19 – Risata
Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione
Di seguito verranno comunicate vincite e quote del SuperEnalotto, con i risultati dell'estrazione di giovedì 18 settembre 2025 pubblicati da Sisal:
- Punti 6: nessuno
- Punti 5+1: nessuno
- Punti 5: 1 da € 162.843,81
- Punti 4: 312 da € 534,35
- Punti 3: 15.010 da € 33,32
- Punti 2: 256.913 € 6,03
Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote
Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione
- 82 – Bari: non viene estratto da 87 concorsi
- 42 – Cagliari: manca da 96 estrazioni
- 34 – Firenze: il numero non è stato estratto per 97 volte consecutive
- 56 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 60 concorsi
- 74 – Milano: non pervenuto da 138 estrazioni
- 25 – Napoli: manca da 57 estrazioni
- 59 – Palermo: non è stato estratto per 77 concorsi
- 63 – Roma: non è stato sorteggiato per 69 volte consecutive
- 7– Torino: assente da 67 estrazioni
- 5 – Venezia: non è stato estratto per 83 volte consecutive
- 82 – Nazionale: manca da 96 concorsi