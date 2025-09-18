Attualità
video suggerito
video suggerito

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi giovedì 18 settembre 2025: numeri vincenti e risultati: nessun 6 o 5+1

I numeri vincenti di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di giovedì 18 settembre 2025, i risultati delle ultime estrazioni con vincite, quote e simboli del Simbolotto: numeri oro, doppio oro e extra con Jolly e Superstar. Non è stato centrato il 6 al Superenalotto.
Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi
A cura di Redazione
0 CONDIVISIONI
Le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto serale di giovedì 18 settembre 2025
Le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto serale di giovedì 18 settembre 2025

Tutti i numeri vincenti delle estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di giovedì 18 settembre 2025: il jackpot al Superenalotto riparte da 53,2 milioni di euro dopo l'ultima vincita da 34,5 milioni a Desenzano del Garda. Questa sera nessun 6 o 5+1: un giocatori vince 162mila euro centrando il “5”. Si ricorda che si può giocare fino alle ore 19:30 del giorno del concorso: si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.

Lotto, i numeri vincenti di giovedì 18 settembre 2025 su tutte le ruote

Estratti i numeri vincenti del Lotto su tutte le ruote nell'estrazione di oggi, giovedì 18 settembre 2025:

  • Bari: 24 – 27 – 8 – 70 – 68
  • Cagliari: 75 – 27 – 64 – 20 – 17
  • Firenze: 53 – 20 – 46 – 14 – 39
  • Genova: 38 – 72 – 71 – 36 – 65
  • Milano: 24 – 43 – 76 – 19 – 26
  • Napoli: 32 – 70 -51 – 23 – 48
  • Palermo: 23 – 73 – 55 – 64 – 62
  • Roma: 66 – 58 – 15 – 49 – 55
  • Torino: 84 – 22 – 38 – 29 – 64
  • Venezia: 47 – 52 – 56 – 35 – 89
  • Nazionale: 4 – 49 – 67 – 57 – 5

Sono stati estratti i numeri del Lotto di giovedì 18 settembre 2025 su tutte le ruote: il numero ritardatario assoluto rimane ancora il 74 sulla ruota di Milano.

Leggi anche
Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di giovedì 11 settembre 2025: numeri vincenti e quote: nessun 6 o 5+1

Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto.

Immagine

Estrazione SuperEnalotto di giovedì 18 settembre 2025, i numeri vincenti

I numeri vincenti del SuperEnalotto estratti oggi, giovedì 18 settembre 2025, i risultati dell'ultima estrazione:

Combinazione vincente SuperEnalotto: 46 – 60 – 49 – 65 – 38 – 12
Numero Jolly: 2
Numero Superstar: 46
Jackpot: 52.600.000€

Ancora nessun vincitore al SuperEnalotto nell’estrazione di giovedì 18 settembre 2025: un giocatore vince 16mila euro centrando il 5, il jackpot sale a quota 53,2 milioni di euro per la prossima estrazione.

Immagine

I numeri estratti al 10eLotto serale

Di seguito i numeri vincenti dell'estrazione del 10eLotto serale di giovedì 18 settembre 2025 con numero oro, doppio oro e extra:

I numeri del 10eLotto per l'estrazione serale sono: 8 – 20 – 22 – 23 – 24 – 27 – 32 – 38 – 43 – 47 – 52 – 53 – 58 – 64 – 66 – 70 – 72 – 73 – 75 – 84

Il numero oro: 24
Il numero Doppio oro: 24, 27
Numeri extra: 14-15-17-19-29-35-36-46-49-51-55-56-68-71-76

Immagine

I simboli del Simbolotto di giovedì 18 settembre 2025

Ecco i simboli del Simbolotto di giovedì 18 settembre 2025.

7 –  Vaso
18 – Cerino
33 – Elica
28 – Ombrello
19 – Risata

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Di seguito verranno comunicate vincite e quote del SuperEnalotto, con i risultati dell'estrazione di giovedì 18 settembre 2025 pubblicati da Sisal:

  • Punti 6: nessuno
  • Punti 5+1: nessuno
  • Punti 5: 1 da € 162.843,81
  • Punti 4: 312 da € 534,35
  • Punti 3: 15.010 da € 33,32
  • Punti 2: 256.913 € 6,03

Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote

Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione

  • 82 – Bari: non viene estratto da 87 concorsi
  • 42 – Cagliari: manca da 96 estrazioni
  • 34 – Firenze: il numero non è stato estratto per 97 volte consecutive
  • 56 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 60 concorsi
  • 74 – Milano: non pervenuto da 138 estrazioni
  • 25 – Napoli: manca da 57 estrazioni
  • 59 – Palermo: non è stato estratto per 77 concorsi
  • 63 – Roma: non è stato sorteggiato per 69 volte consecutive
  • 7– Torino: assente da 67 estrazioni
  • 5 – Venezia: non è stato estratto per 83 volte consecutive
  • 82 – Nazionale: manca da 96 concorsi

Altri contenuti utili:

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Champions
Manchester City-Napoli 0-0: azzurri in 10 per il rosso a Di Lorenzo, Conte toglie De Bruyne
L'Inter si rialza e batte l'Ajax alla prima in Champions: Thuram decisivo con una doppietta
Carnesecchi non basta, troppo PSG per l'Atalanta di Juric: arriva il duro poker al Parco dei Principi
Pandev provoca Chivu: "Soddisfatto del mercato?". La risposta fa ridere tutti e cita Mourinho
Perché Oliver prima dà poi toglie il rigore a Thuram: il VAR gli mostra un fallo che non aveva visto
Boban esalta Pio Esposito ma gli trova un difetto: "Ha classe, ma deve migliorare in un fondamentale"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views