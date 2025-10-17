SuperEnalotto, centrato il 5+1 da 400mila euro nell’estrazione di venerdì 17 ottobre: ecco dove

Nessun “6” al SuperEnalotto del 17 ottobre, ma a Lentate sul Seveso (Monza e Brianza) un giocatore ha centrato un “5+1” da 397mila euro. La schedina è stata giocata alla “Ricevitoria Tabaccheria Bar”. Curiosamente, la vincita è arrivata proprio di venerdì 17, giorno considerato sfortunato.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Lotto e Superenalotto ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nessun “6” nell’estrazione di oggi, venerdì 17 ottobre, ma il SuperEnalotto regala comunque una gioia a un fortunato giocatore lombardo. Nel concorso numero 166, il terzo della settimana, è stato infatti centrato un “5+1” dal valore di 397.611,55 euro. La schedina vincente è stata giocata a Lentate sul Seveso, in provincia di Monza e Brianza, presso la “Ricevitoria Tabaccheria Bar”, diventata da un giorno all’altro il luogo della fortuna.

Il Jackpot, intanto, continua a crescere e raggiunge la cifra di 68 milioni di euro, alimentando la corsa al prossimo concorso. L’ultimo “6”, del valore di 35,4 milioni di euro, era stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia), e da allora nessuno è più riuscito a indovinare la combinazione perfetta.

Anche senza il Jackpot, l’estrazione di oggi ha portato premi importanti. Oltre al 5+1, si registrano otto “5”, ciascuno del valore di 16.057,39 euro. Migliaia di giocatori hanno inoltre portato a casa vincite minori grazie alle altre categorie di premi del concorso, che continua a confermarsi come uno dei giochi più amati e longevi d’Italia.

Come riscuotere la vincita al SuperEnalotto

Per il fortunato vincitore di Lentate sul Seveso, però, la procedura per incassare la somma non è immediata. Come prevede il regolamento, per importi superiori a 52.000 euro la riscossione deve avvenire esclusivamente tramite prenotazione di bonifico presso uno degli Uffici Premi Sisal di Milano (via Ugo Bassi 6) o Roma (viale Sacco e Vanzetti 89). L’appuntamento può essere fissato dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13.

Il vincitore dovrà presentarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione del Bollettino Ufficiale sul sito superenalotto.it e consegnare la ricevuta originale della giocata vincente. Dopo le verifiche di rito, Sisal effettuerà il pagamento tramite bonifico sul conto indicato.

Curiosamente, la vincita è arrivata proprio venerdì 17, giorno tradizionalmente associato alla sfortuna. Ma per il giocatore di Lentate sul Seveso il superstizioso “giorno nero” si è trasformato in un colpo di fortuna da quasi 400mila euro, a dimostrazione che, almeno per una volta, la dea bendata non crede affatto ai numeri maledetti.