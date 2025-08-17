Sub chiede aiuto e poi scompare in mare nel Brindisino, ricerche in corso

L’emergenza è scattata nella mattinata di oggi intorno alle 10, quando un testimone presente sulla costa ha notato un uomo in difficoltà che si dibatteva in acqua e invocava aiuto a distanza dalla riva. Immediatamente è stato allertato il numero 1530 per le emergenze marittime.

Immagine di repertorio

Vaste operazioni di ricerca e soccorso sono in atto al largo del porticciolo di Torre Canne, frazione marinara di Fasano (Brindisi), per ritrovare un subacqueo disperso durante un'immersione.

L'emergenza è scattata nella mattinata di oggi intorno alle 10, quando un testimone presente sulla costa ha notato un uomo in difficoltà che si dibatteva in acqua e invocava aiuto a distanza dalla riva. Immediatamente è stato allertato il numero 1530 per le emergenze marittime.

La macchina dei soccorsi si è attivata con rapidità: la Capitaneria di porto di Bari, coordinandosi con quella di Brindisi, ha dispiegato sul teatro delle operazioni un'unità della Guardia costiera già in servizio a Torre Canne, affiancata da un'imbarcazione proveniente dalla sede di Monopoli.

Parallelamente all'intervento marittimo, i Vigili del fuoco hanno mobilitato le loro risorse: i sommozzatori del nucleo specializzato di Taranto, un elicottero per le ricognizioni aeree, le squadre del distaccamento di Ostuni e del comando provinciale di Brindisi.

Durante le prime fasi delle ricerche, i soccorritori hanno recuperato alcuni elementi che farebbero pensare a un'attività di pesca subacquea: una boa di segnalazione e un fucile per la pesca in apnea, presumibilmente appartenenti alla persona scomparsa.

Le operazioni di ricerca proseguono senza sosta.