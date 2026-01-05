Studio e vita tra le montagne dell’Alto Adige: come iscriversi al corso per diventare guida alpina

Il Lago di Carezza, una dei paesaggi più suggestivi dell’Alto Adige

Sta per prendere il via il corso per diventare guida alpina in Alto Adige. Il corso ha una durata complessiva di tre anni e durante questo periodo i candidati avranno la possibile di vivere e studiare tra le montagne della Provincia Autonoma di Bolzano.

Chi può diventare candidarsi per il corso da guida alpina in Alto Adige

Potranno accedere candidati con tre diversi curriculum: alpinistico; scie e ghiaccio; roccia. E le prove attitudinali per accedere alla formazione professionale si svolgeranno in giorni diversi a seconda della specialità:

Il 13 febbraio curriculum alpinistico;

il 28 febbraio e il primo marzo sci e ghiaccio;

il 3 maggio roccia.

La Provincia però mette in guardia, anche se si tratta di un corso professionale non è per tutti: per poter partecipare i candidati devono presentare un curriculum dettagliato delle loro attività alpinistiche degli ultimi cinque anni, e soprattutto superare la prova attitudinale.

Il 13 febbraio si terrà la valutazione da parte di una commissione d’esame. I candidati le cui esperienze saranno giudicate positivamente potranno accedere alla parte pratica della prova attitudinale per l’ammissione ai corsi di formazione.

Fare la guida alpina in Alto Adige permettere di vivere quotidianamente le montagne più belle d'Italia, ma si tratta di un compito tutt'altro che semplice. Il lavoro per il quale ci si prepara durante il corso è principalmente quello di accompagnare persone in ascensioni sia su roccia, sia su ghiaccio o comunque in escursioni in montagna, a cui poi si accompagna l'insegnamento delle tecniche alpinistiche e scialpinistiche.

Per partecipare, occorre presentare la domanda per iscritto entro e non oltre il 31 gennaio all’Area funzionale Turismo.

Come presentare domanda

Il modulo di iscrizione può essere scaricato dal portale web della Provincia alla voce “Guida alpina – formazione in Alto Adige”. La domanda per l’ammissione alla prova attitudinale deve essere presentata insieme al curriculum alpinistico, o via e-mail all'indirizzo turismo@provincia.bz.it, oppure per posta o personalmente entro il 31 gennaio, presso gli uffici dell’Area funzionale Turismo di via Garibaldi 14 a Bolzano.