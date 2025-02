Studentessa ha un malore in classe e confida ai professori: “Sono stata abusata in casa da un amico”

video suggerito

A cura di Davide Falcioni

Immagine di repertorio

Un improvviso malore in classe, seguito da un racconto che ha lasciato senza parole i suoi insegnanti. Una studentessa di 18 anni, iscritta all’ultimo anno di un liceo del levante genovese, ha confidato di aver subito una violenza sessuale da parte di un amico, invitato a casa sua la sera precedente.

Tutto è iniziato quando la giovane, durante la lezione di questa mattina, si è di colpo sentita male. Allarmati, i professori le hanno chiesto cosa stesse accadendo, e lei ha confessato di essere stata vittima di violenze sessuali.

A quel punto gli insegnanti hanno chiamato la polizia e l'ambulanza. Quando la studentessa si è ripresa è stata accompagnata in questura e qui è stata sentita dagli agenti della squadra mobile. Ai poliziotti ha raccontato di aver subito abusi sessuali la sera precedente da un amico che aveva invitato in casa. Ulteriori accertamenti sono in corso e tenteranno nei prossimi giorni di ricostruire i dettagli della vicenda.

Nel frattempo è stato avviato il codice rosa e la ragazza è stata accompagnata in un ospedale che è centro di riferimento per le vittime di violenze sessuali.

Cosa è il codice rosa

Il Codice Rosa è un percorso di accesso al Pronto Soccorso riservato a tutte le vittime di violenza, in particolare donne, bambini e persone discriminate. L'iter tuttavia è attivo qualunque sia la modalità di accesso al servizio sanitario, sia in area di emergenza-urgenza, ambulatoriale o degenza ordinaria. Prevede precise procedure di allerta e attivazione dei successivi percorsi territoriali, nell'ottica di un continuum assistenziale e di presa in carico globale.

Il Codice rosa ha in particolare l'obiettivo di favorire il riconoscimento precoce dei casi di violenza assicurando efficaci percorsi dedicati, coordinare e mettere in rete le diverse istituzioni e competenze, dare continuità alle azioni successive al momento di cura erogato nelle strutture di Pronto Soccorso e assicurare omogeneità di intervento sull'intero territorio.