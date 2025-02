video suggerito

Studentessa di 15 anni violentata nel bagno della scuola durante la ricreazione: 16enne nei guai Rischia il processo un ragazzo di 16 anni accusato di aver abusato di una studentessa 15enne in uno sgabuzzino vicino ai bagni della scuola a Genova durante l'intervallo.

A cura di Ida Artiaco

Trascinata dentro uno sgabuzzino vicino ai bagni della scuola riservata ai ragazzi durante la ricreazione e poi abusata: è questo l'incubo che una ragazza di 15 anni di Genova ha prima raccontato ad una insegnante, che ha fatto scattare l'allarme, e poi ha confermato in una denuncia ai carabinieri e durante l'incidente probatorio che ha portato a indagini serrate nell'ambito di una inchiesta chiusa nelle scorse ore dal tribunale per i minorenni della città ligure.

Ad aggredirla sarebbe stato infatti un ragazzo di 16 anni, che adesso risulta indagato per violenza sessuale continuata e aggravata e che potrebbe dunque andare a processo. È stato sospeso dall'istituto dove si sarebbero verificati i fatti.

Le indagini, delicate ma minuziose, sono state eseguite dai carabinieri. A pesare sul futuro giudiziario dello studente c'è proprio quel drammatico incidente probatorio a cui è stata sottoposta nei mesi scorsi la vittima degli abusi. La 15enne, come riporta Il Secolo XIX, ha infatti ricostruito minuziosamente quanto avvenuto quella mattinata della fine 2023 nella zona dei servizi riservati ai ragazzi dell'istituto scolastico genovese, confermando anche l'identità del ragazzo che l'ha violentata.

Quest'ultimo, inoltre, pochi giorni dopo i fatti avrebbe anche aggredito e minacciato altri studenti amici della giovane vittima che, dopo aver saputo quanto era accaduto, gli avevano chiesto spiegazioni. Ad uno di loro, in particolare, il 16enne avrebbe intimato di "non fare il furbo", dopo avergli mostrato un grosso coltello che nascondeva nel marsupio. L'aggressione sarà oggetto di una valutazione separata da parte della procura per i Minori rispetto alla violenza sessuale.