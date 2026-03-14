Fotografa di nascosto le studentesse a scuola e le denuda con l’IA: arrestato bidello per pedopornografia

Un collaboratore scolastico di 58 anni è stato arrestato nel Catanese e gli è stato sequestrato un ingente quantitativo di immagini e video pedopornografici: fotografava le studentesse di una scuola media e le denudava con l’intelligenza artificiale.

Fotografava le studentesse e successivamente modificava le immagini con l'I.A.: denudava le giovani e le faceva apparire di fianco a lui nello scatto, come se fossero insieme. Ora un collaboratore scolastico di 58 anni è stato arrestato nel Catanese e gli è stato sequestrato un ingente quantitativo di immagini e video pedopornografici anche con vittime in età infantile. Le indagini sono state coordinate dalla Procura di Catania ed eseguite dalla polizia postale che lo ha arrestato in flagranza di reato. L'uomo adesso si trova ai domiciliari.

Le indagini sono scattate dopo la segnalazione di un cittadino il cui account conservava in memoria immagini e video di pornografia minorile presentata dalla ong statunitense National centre for missing exploited children (Ncmec) al Centro nazionale di contrasto della pedopornografia on-line (Cncpo) della polizia postale di Roma. Il reparto della Capitale ha subito trasmesso la nota ai colleghi di Catania. Il cittadino italiano della segnalazione era estraneo ai fatti quindi ha subito fatto la segnalazione: le investigazioni informatiche degli specialisti cyber della polizia postale di Catania hanno permesso di identificare come responsabile un collaboratore scolastico di una scuola media della provincia. La Procura della città siciliana ha emesso un immediato decreto di perquisizione personale e informatica sull'indagato: la polizia postale ha trovato un ingente materiale pedopornografico. Si è inoltre scoperto che il 58enne fotografava le studentesse e poi modificava le immagini con l'intelligenza artificiale denudandole (deep-nude). Tutto è stato messo sotto sequestro e per lui è scattato l'arresto.