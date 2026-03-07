“Violentata da un 18enne a una festa di compleanno”: la denuncia di una 15enne di Messina

Immagine di repertorio.

Sarebbe stata violentata durante una festa di compleanno lo scorso agosto in un locale della zona Nord: è questa la denuncia presentata da una 15enne di Messina, da cui sono partite le indagini dei carabinieri, coordinati dalla Procura per i minorenni, per fare luce sulla vicenda. La presunta vittima sarebbe stata aggredita da un 18enne che però ha respinto le accuse.

Stando a quanto ricostruisce la Gazzetta del Sud, la denuncia sarebbe stata presentata dalla madre della giovane il giorno dopo i fatti. La donna si era infatti accorta del turbamento della figlia e ha cominciato a farle domande. Così hanno ha formalizzato una denuncia per violenza sessuale ai danni della figlia raccontando tutto ai militari e facendo nomi e cognomi dei soggetti con cui l'adolescente si era rapportata. Il caso è stata al centro dell'incidente probatorio che si è svolto ieri davanti al gup del tribunale dei minorenni a Messina. Prima sono stati svolti tutti gli accertamenti necessari, decisi all’epoca la gip Monia De Francesco, al punto di vista psicologico, per verificare la capacità della vittima di ricostruire i fatti e di poterli poi riferire compiutamente.

Davanti alla giudice Alessia Smedile e alla pm Antonietta Ardizzone, che coordina la delicata indagine, è stata ascoltata la ragazza con l'assistenza di una psicologa. Ha risposto alle domande poste anche dai legali, l'avvocato Antonello Scordo, che assiste lei e i suoi familiari, e l'avvocato Carlo Autru Ryolo, difensore del giovane, che ha continuato a ribadire la sua estraneità ai fatti.