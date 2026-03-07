“Violentata da un 18enne a una festa di compleanno”: la denuncia di una 15enne di Messina

Attualità
Una ragazza di 15 anni ha denunciato di essere stata violentata da un 18enne in un locale della zona Nord di Messina lo scorso agosto durante una festa di compleanno. Nei giorni scorsi l’incidente probatorio, lui nega le accuse.
A cura di Ida Artiaco
Sarebbe stata violentata durante una festa di compleanno lo scorso agosto in un locale della zona Nord: è questa la denuncia presentata da una 15enne di Messina, da cui sono partite le indagini dei carabinieri, coordinati dalla Procura per i minorenni, per fare luce sulla vicenda. La presunta vittima sarebbe stata aggredita da un 18enne che però ha respinto le accuse.

Stando a quanto ricostruisce la Gazzetta del Sud, la denuncia sarebbe stata presentata dalla madre della giovane il giorno dopo i fatti. La donna si era infatti accorta del turbamento della figlia e ha cominciato a farle domande. Così hanno ha formalizzato una denuncia per violenza sessuale ai danni della figlia raccontando tutto ai militari e facendo nomi e cognomi dei soggetti con cui l'adolescente si era rapportata. Il caso è stata al centro dell'incidente probatorio che si è svolto ieri davanti al gup del tribunale dei minorenni a Messina. Prima sono stati svolti tutti gli accertamenti necessari, decisi all’epoca la gip Monia De Francesco, al punto di vista psicologico, per verificare la capacità della vittima di ricostruire i fatti e di poterli poi riferire compiutamente.

Davanti alla giudice Alessia Smedile e alla pm Antonietta Ardizzone, che coordina la delicata indagine, è stata ascoltata la ragazza con l'assistenza di una psicologa. Ha risposto alle domande poste anche dai legali, l'avvocato Antonello Scordo, che assiste lei e i suoi familiari, e l'avvocato Carlo Autru Ryolo, difensore del giovane, che ha continuato a ribadire la sua estraneità ai fatti.

