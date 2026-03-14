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Sospeso un professore di Firenze, aveva una relazione con una studentessa di 16 anni: scoperti durante una gita

Un professore è stato sospeso per una sua presunta relazione con una studentessa di 16 anni. Sono in corso tutti gli accertamenti del caso. La madre della giovane avrebbe trovato chat intime e avrebbe allertato la scuola.
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A cura di Giorgia Venturini
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Un professore è stato sospeso dopo che è stata scoperta la relazione che aveva con una studentessa di 16 anni. Il rapporto più intimo sarebbe nato durante una gita scolastica: in quei giorni il loro legame era apparso qualcosa di più di un semplice incontro tra docente e studentessa. A scoprire tutto è stata la madre della giovane. Sul cellulare della figlia ha trovato chat intime tra i due.

A raccontare quello che è successo è il quotidiano La Nazione. Professore e studentessa si trovano in una scuola superiore in provincia di Firenze. Quando la madre ha scoperto tutto, ha subito informato la scuola e il docente è stato sospeso. Da chiarire se la sospensione sia un provvedimento disciplinare o una misura in attesa di sapere cosa sia accaduto. Il professore è stato sospeso anche dal suo ruolo nella direzione scolastica, ora dovrà chiarire tutto.

La Nazione ha sentito il preside che ha precisato: "Una questione delicatissima dai contorni ancora tutti da delineare. Non possiamo che mantenere il massimo riserbo a tutela della ragazza in attesa che termini l’istruttoria a chiarimento della vicenda". Si stanno facendo tutti gli accertamenti del caso. Se venisse confermata la relazione il docente rischia risvolti penali data la giovane età della studentessa.

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