Studentessa 16enne abusata sessualmente mentre va a scuola: arrestato 49enne a Bagnara Calabra Abusata sessualmente mentre va a piedi a scuola. L'orrore subìto da una ragazzina di 16 anni a Bagnara Calabra, cittadina poco distante da Reggio Calabria. Carabinieri intervengono e bloccano un 49enne del posto.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Una ragazzina di 16 anni è stata aggredita da un uomo mentre andava a scuola a Bagnara Calabra. I carabinieri hanno arrestato un 49enne del luogo per violenza sessuale.

I fatti sono avvenuti qualche mattinata fa nella cittadina poco distante da Reggio Calabria. La giovanissima era appena uscita di casa a piedi per dirigersi verso il proprio istituto scolastico, come fa tutte le mattine. Era circa le 8:30, in una delle vie più trafficate, particolarmente durante gli orari scolastici, viale delle Rimembranze.

All'improvviso le si è palesato davanti e l'ha bloccata, provando poi a toccarla. La 16enne però ha reagito, è riuscita a divincolarsi, impedendo quindi che il presunto pedofilo proseguisse nel suo agire. Determinante però è stata la presenza sul posto di una pattuglia dei militari dell'Arma che, impegnata in un controllo di routine del territorio, si è accorta di quanto stava accadendo ponendo fine alla mattinata da incubo della giovanestudentessa. I carabinieri hanno quindi soccorso la 16enne, arrestato l'aggressore in flagranza di reato.

La vittima, visibilmente scossa, è stata poi portata in caserma, dove ha sporto una denuncia formale contro il suo aggressore. Sul posto è poi accorsa anche la madre. Intanto, il 49enne è stato trasferito nel carcere di Reggio Calabria, su ordine dell'Autorità Giudiziaria, che ha avviato un'indagine per chiarire completamente l'accaduto.

Le indagini continuano per stabilire se l'indagato abbia commesso violenze simili in passato e per verificare se ci siano altre possibili vittime.