Tragedia ad alta quota in Trentino Alto Adige: una donna di 71 anni, Giuditta Martinelli, di Orzinuovi, nel Bresciano, è morta precipitando in un dirupo nei boschi sopra Strembo, in val Rendena. Il marito, Giuliano Andrico, 74 anni, che era assieme a lei a fare una escursione alla ricerca dei funghi, è rimasto gravemente ferito cercando di soccorrerla. Sul posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso alpino i quali non hanno potuto fare altro che accertare il decesso della donna la cui salma è stata trasportata a valle, mentre l'uomo è stato a sua volta recuperato e trasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento in gravissime condizioni. Una tragedia nella tragedia, dunque. Secondo quanto ricostruito finora dalle forze dell'ordine, i due stavano camminando separati venerdì. Pare che poco prima delle 13 la donna non abbia più risposto alle chiamate del marito: Andrico ha allora subito avvisato il figlio (che abita in Trentino), che a sua volta ha allertato il 112.

Mentre aspettava i soccorsi, l'uomo è tornato sul luogo della scomparsa, ma è precipitato anche lui in un canalone nel disperato tentativo di trovare Giuditta. E' stato rinvenuto poco più tardi, ancora vivo ma in gravissime condizioni: sta lottando per la vita in ospedale. All’intervento hanno partecipato anche i vigili del fuoco e il soccorso alpino della Guardia di finanza. Niente da fare, invece, per la moglie: dopo una lunga sessione di ricerche, durate circa tre ore, la salma è stata recuperata poco prima delle 16.30 e portata a valle, e resterà ora a disposizione dell'autorità giudiziaria anche se pare ci siano pochi dubbi sulla dinamica di quella che sembra essere una drammatica fatalità.