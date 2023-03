Strage sulla provinciale: due auto si scontrano, sei morti nel tragico incidente stradale a Trapani Il dramma è avvenuto nel pomeriggio di oggi, domenica 26 marzo, lungo un rettilineo della provinciale 16 in località Lentina, frazione del comune di Custonaci, nel Trapanese. Le vittime sono quattro uomini e due donne.

A cura di Antonio Palma

Una vera e propria strage quella che si è consumata oggi sulle strade siciliane del Trapanese. Un devastante incidente stradale sulla strada provinciale 16 avvenuto questo pomeriggio ha causato la morte di almeno sei persone, oltre al ferimento grave di un'altra persona. Il dramma è avvenuto nel pomeriggio di oggi, domenica 26 marzo, intorno alle 19, lungo un rettilineo della provinciale in località Lentina, frazione del comune di Custonaci.

Per motivi ancora tutti da chiarire, due autovetture che procedevano in due direzioni opposte si sono scontrate frontalmente e in maniera violenta. I due mezzi coinvolto sono un Doblò e una Alfa Romeo 156 station wagon. L'impatto è stato cosi devastante che ha completamente distrutto le due auto, che si sono letteralmente accartocciate, e non ha lasciato scampo a molti degli occupanti dei due mezzi coinvolti nell'incidente stradale.

Terribile la scena che si è presentata davanti ai primi soccorritori accorsi sul posto. I vigili del fuoco, accorsi con diverse squadre sia da Alcamo che da Trapani, hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre gli occupanti dalle lamiere contorte delle vetture. Per molte di loro, però, purtroppo non c'è stato nulla da fare.

Sette le persone coinvolte nel terribile frontale. Cinque di loro sono morte praticamente sul colpo e i soccorritori ne hanno solo potuto accertare il decesso sul posto. Altre due persone ferite gravemente sono state soccorse dal personale sanitario del 118, accorso sul posto, e trasportate d'urgenza in ospedale dove però una di loro purtroppo è morta poco dopo. Le vittime dell'incidente stradale sono quattro uomini e due donne. Si tratta di una donna di 34 anni e un uomo di 45 anni entrambi di Custonaci. Un uomo di 70 anni di Palermo e una donna di 67 anni di Carini. Un uomo di 74 anni di Bollate, nel milanese, e una donna di 70 di Palermo.

Oltre a pompieri e ambulanze, sul posto sono intervenute anche le forze dell’Ordine per i rilievi del caso. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica del sinistro stradale mortale.