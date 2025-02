“Stiamo cercando la scomparsa Daniela Ruggi”, ma erano sciacalli: segnalati nel Modenese

I Carabinieri di Pavullo nel Frignano hanno fermato un uomo di 35 anni e una donna di 45 che si spacciavano per investigatori, contattando residenti e commercianti della zona (tra tra Montefiorino e Vitriola) per obiettivi non del tutto chiari.