“Stavo cercando parcheggio”. Turista con la Panda sul Ponte Vecchio: scatta super multa Si tratta di un turista, 34enne della California, che è entrato dal lato di Por Santa Maria. Olrre alla sanzione per transito in area pedonale, per lui è scattato il verbale perché al volante senza avere permesso internazionale di guida.

A cura di Biagio Chiariello

È passato sul Ponte Vecchio di Firenze con una Fiat Panda. Il turista americano che l'altro giorno è transitato con l'auto presa a noleggio su uno dei simboli della città, nonché tra i più iconici del nostro Paese, forse non sapeva che il ponte è interdetto al traffico veicolare. Ovviamente l'utilitaria è stata subito notata dagli agenti della Municipale. E per l'uomo, californiano, è scattata la multa. Un conto salato, di oltre 500 euro, per una serie di infrazioni.

Il 34enne, spiegano da Palazzo Vecchio, ha dichiarato agli agenti di aver imboccato il ponte dal lato di Por Santa Maria in cerca di un parcheggio e di non essersi reso conto di essere proprio sul Ponte Vecchio. Oltre alla sanzione per transito in area pedonale, per lui è scattato il verbale perché al volante senza avere permesso internazionale di guida.

C'è comunque da dire che l'autista della Fiat Panda non è solo quando si tratta di turisti che creano problemi, prendendo apparentemente una strada sbagliata in un famoso punto di riferimento del nostro Paese. Lo scorso maggio, un uomo saudita è stato arrestato mentre cercava di lasciare l'Italia dopo aver guidato Maserati lungo la scalinata di Piazza di Spagna a Roma ed essere fuggito dopo che il bolide era rimasto bloccato a metà strada. È stato denunciato per danneggiamento aggravato di beni culturali e monumenti.

Il Ponte Vecchio, ponte di orafi e gioiellieri, è uno dei luoghi più affascinanti di Firenze. Fino al 1218 fu l'unico ponte che attraversava l' Arno a Firenze. Il ponte, come lo si vede attualmente, fu iniziato nell'anno 996 e terminato nel 1345, ed è stato più volte spazzato via dalle piene e ricostruito. È stato l'unico ponte di Firenze a non essere bombardato dalla Germania durante la seconda guerra mondiale. Ospita anche il Corridoio Vasariano, un passaggio utilizzato originariamente dal duca Cosimo I de' Medici tra Palazzo Pitti e Palazzo Vecchio. Il 4 Novembre 1966 resistette miracolosamente all'enorme ondata di acqua dell' Arno in piena, che ruppe i propri argini causando l' alluvione di Firenze.