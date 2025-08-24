Attualità
Sta per partorire ma l’ambulanza che aspetta ha un incidente: bimbo nasce in auto ad Arezzo

Notte movimentata ad Arezzo dove una 26enne ha dato alla luce in auto il figlio che portava in grembo: l’ambulanza che aveva allertato era rimasta coinvolta in un incidente stradale e il piccolo è nato prima dell’arrivo dei soccorsi.
A cura di Ida Artiaco
Parto incredibile ad Arezzo: una donna incinta ha dato alla luce il suo bambino in auto mentre aspettava l'ambulanza, che era stata allertata, ma che nel frattempo è rimasta coinvolta in un incidente stradale. È successo intorno alle 23.39 di ieri il 118, quando alla Asl Toscana Sud Est è stato attivato per assistere una giovane madre in travaglio che stava per partorire in via Guglielmo Duranti.

La 26enne incinta era partita da casa, nel comune di Monte San Savino, e stava per arrivare al San Donato. Ma il piccolo aveva evidentemente fretta di venire alla luce e la donna ha allertato il 118 perché il travaglio era cominciato. L'ambulanza, però, che doveva raggiungere la 26enne e che era stata inviata in codice 3 (massima urgenza), è rimasta coinvolta in un incidente con un'auto in viale Colombo tra la zona San Donato e Saione, in cui è stata ferita una 52enne, che si trovava alla guida della vettura e che è stata trasportata in codice giallo all'ospedale San Donato di Arezzo. Illeso, invece, il personale a bordo dell'ambulanza

Nel frattempo il neonato, un maschietto, è venuto alla luce in auto prima dell'arrivo dei soccorsi. Con la donna si trovava l’uomo al volante del mezzo che l'ha aiutata. Intanto sul luogo del travaglio è stata inviata un'altra ambulanza, questa volta della Misericordia di Subbiano. Quando arrivati i sanitari si sono presi cura del bambino e della madre, una donna di 26 anni, i quali sono stati trasportati al pronto soccorso di Arezzo e sono in buona salute.

