video suggerito

Sperona l’auto della ex e prende a coltellate e martellate il suo nuovo fidanzato, arrestato 22enne È successo a Correggio, in provincia di Reggio Emilia: il 22enne ha speronato l’auto su cui viaggiava l’ex fidanzata e preso a martellate il suo nuovo compagno, ferito con una prognosi di 40 giorni. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un giovane di 22 anni che aveva speronato l’auto con a bordo l’ex e il nuovo fidanzato è stato arrestato dai carabinieri di Correggio, in provincia di Reggio Emilia, con l’accusa di tentato omicidio.

Il ragazzo, già gravato dal divieto di avvicinamento alla madre con applicazione del braccialetto elettronico, è accusato ora di aver ripetutamente speronato con il proprio furgone cassonato l'auto della ex fidanzata, con a bordo altre tre persone, costringendola a fermarsi. Ma non solo: a quel punto, dopo essere sceso dal veicolo si è avvicinato impugnando martelli e un coltello della lunghezza di 30 centimetri – 20 dei quali di lama – e aggredendo l’attuale fidanzato della donna. La prognosi per il ragazzo è di 40 giorni, mentre la ragazza e gli altri passeggeri hanno riportato lesioni giudicate guaribili in 7 giorni.

Dopo la denuncia dell’accaduto sono partite le indagini della procura e ora il 22enne – residente in un comune della bassa reggiana – deve rispondere del reato di tentato omicidio, atti persecutori, danneggiamento, porto di armi od oggetti atti ad offendere lesioni personali. Il giovane è stato portato in carcere dai carabinieri della sezione operativa e radiomobile di Reggio Emilia.