“Spegnete quella sigaretta”. Prof richiama gli studenti a scuola e viene insultato: colto da malore L’episodio in un Istituto tecnico industriale di Modena, dove il docente ha rimproverato i ragazzi che fumavano: i due hanno reagito con sfottò e aggressioni verbali. Ora rischiano la denuncia.

A cura di Biagio Chiariello

Immagine di repertorio

In una scuola superiore di Modena, l'Istituto tecnico industriale Fermo Cornì, un docente è stato colpito da malore dopo essere stato deriso e aggredito verbalmente da due studenti ai quali aveva chiesto di spegnere una sigaretta. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e tre volanti della polizia. L'uomo è stato portato all'ospedale per tutti i controlli del caso mentre gli studenti rischiano ora di essere denuncia. La vicenda è stata riportata dal Resto del Carlino.

Stando a quanto ricostruito, i ragazzi stavano fumando nei locali della scuola e quindi il docente ha detto loro di spegnere le sigarette. A quel punto i due, di cui non è stata resa nota l'età, avrebbero iniziato ad insultare il prof, fino a quando quest'ultimo non si è sentito male.

La polizia sta indagando sul caso: sono stati convocati, per essere interrogati dagli agenti, i genitori dei due studenti coinvolti.

Ma quello avvenuto a Modena non è il primo caso di aggressioni, verbali e non, ai danni di docenti a scuola. Qualche giorno fa a Copparo, nel ferrarese, un professore è stato aggredito dal patrigno di un'allieva a causa di un rimprovero scolastico: l'uomo ha atteso il docente all'uscita dell'istituto scolastico e lo ha colpito al volto. A ottobre scorso un insegnante di diritto ed economia nell'Istituto Majorana di Bari ha invece denunciato di essere stato picchiato dopo aver dato una nota.

Ma sicuramente il caso di maggiore attualità per risonanza mediatica è quello di Maria Luisa Finatti, un'insegnante di Scienza all'Itis Marchesini di Rovigo, finita al centro delle cronache dopo essere stata colpita dai suoi allievi con un fucile ad aria compressa. L'insegnante ha denunciato i 24 studenti presenti in aula quel giorno: “L'hanno fatto per i followers" ha poi raccontato a Fanpage.