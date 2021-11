Spaventosa tromba d’aria e grandinata a Marinella di Selinunte, paura nel Trapanese Una tromba d’aria si è formata oggi in mare di fronte a Marinella di Selinunte, nel territorio di Castelvetrano, nel Trapanese. In rete i video dell’evento.

A cura di Susanna Picone

Le immagini di una spaventosa tromba d'aria che si è formata in mare di fronte Marinella di Selinunte, nella provincia di Trapani, in Sicilia, stanno facendo il giro della rete. Una tromba d'aria che ha spaventato quanti l'hanno vista dal vivo e che temevano potesse arrivare a terra, e questo fortunatamente non è accaduto. La tromba d'aria si è mossa dal mare di Menfi fino a Mazara del Vallo: molte persone hanno filmato l'evento – tante le immagini e i video pubblicati sui social – invocando anche antiche litanie usate dai pescatori per farlo cessare. Nella stessa zona, praticamente in contemporanea con la tromba d'aria, dal mare fino all'abitato di Castelvetrano (Trapani) si è registrata una forte grandinata con chicchi molto grossi.

"Speriamo non accada nulla di grave", "Speriamo non faccia danni", "Già solo guardare il video mette tanta paura", alcuni dei tantissimi commenti che gli utenti hanno affidato ai social dopo la tromba d'aria di poco fa. Per il momento non si hanno notizie di danni causati dal maltempo. Il colonnello Mario Giuliacci aveva spiegato a Fanpage.it che nei mesi di ottobre e novembre avremmo dovuto aspettarci un aumento del numero delle trombe d'aria e di altri eventi violenti soprattutto al Sud, dove i mari sono troppo caldi a causa della durata persistente dell'anticiclone nord africano negli ultimi mesi.

Il maltempo non dà tregua alla Sicilia: per la giornata di oggi, martedì 16 novembre, il Dipartimento di Protezione Civile aveva diramato una nuova allerta meteo gialla per l'isola. Nei dettagli, oggi è allerta gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico nei seguenti settori dell'isola: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico.