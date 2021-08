Sparisce nel nulla mentre è in spiaggia con gli amici a Ravenna, appello dei carabinieri per la 21enne La ragazza stava trascorrendo il pomeriggio in spiaggia sul litorale ravennate in compagnia di alcuni amici quando è stata persa di vista. A preoccupare il fatto che si è allontanata senza dire nulla e con addosso solo il costume da bagno. Per lei i carabinieri hanno lanciato anche un appello pubblico alla cittadinanza per invitare eventuali testimoni a farsi avanti.

A cura di Antonio Palma

Sono momenti di paura e apprensione per le sorti di una ragazza di 21 anni sparita improvvisamente nel nulla nelle scorse ore mentre si trovava al mare con gli amici lungo la Riviera romagnola. Ghizlane Ouaqqa, questo il nome della giovane di origine marocchina residente in Lombardia, stava trascorrendo il pomeriggio di lunedì in spiaggia sul litorale ravennate in compagnia di alcuni amici quando è stata persa di vista. Qualcuno ha provato a cercarla pensando si fosse allontanata lungo la battigia ma quando è stato chiaro che di lei non vi erano più tracce, sono stati allertati i soccorsi. A dare l'allarme ai carabinieri è stata un'amica e coetanea che non è più riuscita a contattarla. A preoccupare il fatto che si è allontanata senza dire nulla e con addosso solo il costume da bagno.

Da quel momento in zona, a Punta Marina Terme, frazione del comune di Ravenna, sono scattate le ricerche sia da parte dei vigili del fuoco sia da parte dei carabinieri, con l'ausilio di elicottero, sommozzatori, squadre cinofile e mezzi navali, che sono proseguite anche oggi prima di essere sospese. Per lei i carabinieri hanno lanciato anche un appello pubblico alla cittadinanza per invitare eventuali testimoni a farsi avanti. Secondo la nota dei militari dell'arma, la 21enne, che è residente nel Mantovano, è alta circa 1,65 metri, ha capelli neri e occhi marroni e si è allontanata in costume da bagno nero e ciabatte. La ragazza è stata vista per l'ultima volta in zona tra gli stabilimenti balneari Baloo e BBK, poi di lei si sono perse le tracce. Chiunque avesse notizie in merito alla sua scomparsa, conclude la nota dell'Arma, può contattare le forze dell'ordine. Per ora prevale l'ipotesi dell'allontanamento volontario ma le ricerche proseguono.