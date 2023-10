Spari e sangue in strada, automobilista colpito sbanda e investe passanti: terrore a Enna Il bilancio è grave, tre le persone coinvolte tra cui un morto e due feriti. La vittima è l’automobilista, identificato come un 47enne del posto, Salvatore Scammacca. A Valguarnera è caccia al killer che avrebbe agito a piedi.

A cura di Antonio Palma

Foto di repertorio

Spari, sangue e paura in strada nella mattinata di oggi a Valguarnera, in provincia di Enna, dove un uomo ha sparato su un automobilista che, una volta colpito, ha sbandato travolgendo e ferendo alcuni passanti. Il bilancio è grave, tre le persone coinvolte tra cui un morto e due feriti. La terribile sequenza nei pressi dell’Ufficio postale di Valguarnera Caropepe, in via Archimede, davanti a decine di persone di passaggio.

Secondo le prime ricostruzioni fatte in base numerosi testimoni presenti sulla strada o che si trovavano nei pressi dell'ufficio postale, a sparare sarebbe stato un uomo a piedi che poi si è dileguato in tutta fretta. Il killer ha colpito un automobilista che, ferito, ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro il furgone di un commerciante ambulante di frutta e verdura, un'apecar che stazionava nei pressi delle Poste.

Il luogo dell’agguato (da Google maps)

La vettura ha travolto lo stesso commerciante e una cliente che era vicino al lui e stava facendo compere. L’allarme è scattato immediatamente e i feriti sono stati in poco tempo soccorsi da carabinieri e dai sanitari del 118, accorsi tempestivamente sul posto. Nonostante gli sforzi, però, l’automobilista non ce l’ha fatta ed è morto poco dopo. Trasportati in ospedale invece gli altri due colpiti dalla vettura. La più grave è la donna che è stata trasferita in ospedale a Caltanissetta con l’elisoccorso.

La vittima è stata identificata come un 47enne del posto, Salvatore Scammacca, che sarebbe stato raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco. I carabinieri hanno subito avviato una caccia all’uomo in cerca dell’aggressore a Valguarnera e in tutto il circondario. La Procura di Enna è stata informata dell’accaduto ed ha aperto una inchiesta

Al momento non sono certe le ragioni per cui l’aggressore ha deciso di sparare in strada. La prima ipotesi è che killer e vittima di conoscessero e si sta cercando di capire se tra i due vi sia stata una lite prima dell’agguato mortale.