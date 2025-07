Spari (a salve) fuori da un bar in provincia di Palermo: paura tra la folla, giovane in ospedale

Spari nella notte a Santa Flavia, in provincia di Palermo: un 28enne ha esploso colpi con una pistola a salve per difendersi da un’aggressione. Ricoverato con 30 giorni di prognosi, è stato denunciato per rissa. Panico tra la folla, indagini in corso.