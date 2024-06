video suggerito

Sparatoria tra giostrai alle piscine comunali di Villafranca di Verona: un morto e due feriti L’episodio di violenza nella zona dove si tiene l’antica Fiera di Villafranca. Il sindaco ha deciso di annullarla. Secondo una prima ricostruzione, la discussione sarebbe scoppiata tra alcuni giostrai che occupano l’area coi propri carrozzoni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

Immagine di repertorio

È finita in tragedia la lite tra giostrai avvenuta nella serata di ieri, 19 giugno, a Villafranca di Verona: una delle persone rimaste ferite nella sparatoria è deceduta. Resta ricoverato in ospedale un altro ferito dai colpi di arma da fuoco.

I fatti sono avvenuti intorno alle 21 nella zona di viale Olimpia, all’altezza del centro natatorio cittadino. Secondo una prima ricostruzione, la discussione sarebbe scoppiata tra alcuni giostrai, che in questi giorni che precedono la sagra di San Pietro e Paolo hanno i mezzi parcheggiati proprio davanti al centro natatorio. Ad un certo punto qualcuno ha tirato fuori una pistola e ha esploso alcuni colpi.

I carabinieri della caserma locale, giunti sul luogo della sparatoria, stanno indagando per chiarire le cause dell’accaduto. Il sindaco di Villafranca di Verona, Roberto Dall'Oca, interpellato dall'Ansa, ha manifestato l'intenzione di annullare la Fiera in seguito all'episodio di violenza.

Mentre il vicesindaco Riccardo Maraia ha messo a disposizione le immagini delle videocamere di sorveglianza della zona della sparatoria per ottenere le informazioni utili a ricostruire l’accaduto.

Le indagini sono state affidate al Reparto operativo dei Carabinieri di Verona, che al momento comunque preferisce mantenere il più stretto riserbo sui dettagli vicenda, su indicazioni della Procura scaligera.

Pare che la sparatoria sia stata preceduta da un altro episodio di violenza, sempre tra gli addetti del luna park, avvenuto lo stesso giorno nelle vicinanze delle piscine.