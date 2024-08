Sparano razzi di segnalazione verso la spiaggia: sdraio in fiamme e paura tra bagnanti a Messina

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Momenti di paura sulla spiaggia di Mortelle, frazione del comune di Messina sulla costa tirrenica, quando alcuni razzi di segnalazione sono piovuti letteralmente tra ombrellini e sdraio, tra l'incredulità dei bagnanti. L'episodio è avvenuto nella mattinata di ieri, giovedì 1 agosto, sul Lido del Tirreno, causando piccoli danni ma soprattutto grande spavento tra i presenti in spiaggia nel primo giorno di agosto.

Due i razzi che sono stati esplosi da lontano tra cui uno che è finito direttamente tra ombrelloni e lettini, provocando anche un principio di incendio a una sdraio, fortunatamente subito estinto dai bagnini in servizio. Solo per puro caso la sedia era vuota in quel momento ma il razzo che l'ha colpita ha rischiato seriamente di fare del male a qualcuno anche se fortunatamente alla fine non si sono registrati feriti.

L'altro razzo invece è finito direttamente in mare e anche in questo caso fortunatamente non vi erano persone nelle vicinanze e non si registrano feriti. Del fatto sono state informate subito le forze dell'ordine che sono accorse sul posto per i rilievi del caso e per ascoltare i testimoni del fatto e cercare così di ricostruire l'accaduto.

Anche se si tratta di due razzi normalmente utilizzati dalle imbarcazioni per le segnalazioni di avaria in mare per richiedere soccorso, secondo quanto stabilito finora, sono stati lanciati in realtà dalla collina circostante verso la spiaggia. I carabinieri stanno cercando di stabilire il punto esatto del lancio per arrivare ai responsabili. Al vaglio le telecamere di sorveglianza della zona.

Resta da capire anche se si sia trattato di un gesto volontario e dunque di una bravata o di un gesto inconsapevole e fortuito da parte di qualcuno che ha trovato quei razzi e li ha fatti partire senza rendersi contro del pericolo.