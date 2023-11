Spara a un gatto e lo fa sbranare dai suoi cani, poi pubblica il video su TikTok Un uomo di Partinico, in provincia di Palermo, ha sparato a un gatto e lo ha poi fatto sbranare dai suoi tre cani. Le immagini sono state pubblicate dall’autore su TikTok e circolate in rete per diverse ore. La Lega Nazionale per la Difesa del Cane ha denunciato il fatto alle autorità e diffuso un post sui propri social: “Dovrà pagare per quello che ha fatto”

A cura di Eleonora Panseri

È rimasto in rete per diverse ore un video agghiacciante in cui un uomo di Partinico, in provincia di Palermo, causa sofferenze terribili e mostra senza alcuna remora l'agonia di un gatto. Nelle immagini si vede l'animale inseguito da tre cani, di proprietà dell'autore del video, poi colpito da un colpo di pistola e infine lasciato sbranare. La denuncia del fatto è arrivata dall'associazione animalista Lega Nazionale per la Difesa del Cane (Lndc Animal Protection), che ha ricondiviso il video sui propri profili social e fatto sapere che "il colpevole non la passerà liscia".

"Siamo a Partinico (PA). Un uomo armato aizza tre cani all’inseguimento di un gatto indifeso. Il poverino scappa e riesce ad arrampicarsi su un albero, ma l’uomo sembra sparargli, facendolo cadere a terra. Subito i cani si avventano sul malcapitato, sbranandolo", si legge nel post diffuso su Facebook dalla Lndc e corredato di video che si apre con l'alert "Le immagini mostrate nel video sono molto forti e possono urtare la tua sensibilità".

L'associazione precisa che il video "raccapricciante" postato su TikTok, non sarebbe il primo diffuso dall'uomo: "Il suo macabro passatempo sembra sia filmare gatti orribilmente uccisi da cani incolpevoli, ma addestrati a questo tipo di predazioni", spiegano ancora nel messaggio pubblicato sui social.

"Noi di Lndc, appena ricevuta la segnalazione, non abbiamo esitato e abbiamo sporto denuncia", fa sapere ancora l'associazione. "Il colpevole di questi crimini non la passerà liscia e dovrà pagare per tutto quello che ha fatto. Il nostro pensiero va a tutte le creature che ha perseguitato nel tempo: ai gatti che ha ammazzato e ai cani che ha usato per i suoi scopi sadici. Sia chiaro, questi atti non possono essere derubricati a un bizzarro trend social: sono condotte profondamente malvagie che costituiscono reato".