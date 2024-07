Palermo, ruba una panchina da un giardino pubblico e se la porta via in scooter: il video è virale Un ladro ha divelto una panchina di un’area pubblica nel quartiere Zisa, a Palermo, portandosela via con il motorino. I fatti sono avvenuti ieri 21 luglio. Oggi la panchina, presa da un’area riqualificata recentemente da un gruppo di residenti, è stata ritrovata dai carabinieri. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

Stanno facendo il giro del web le immagini (foto e video) di un uomo che, dopo aver divelto una panchina di un’area pubblica nel quartiere Zisa, a Palermo, se l'è portata via sul proprio scooter.

I fatti sono avvenuti ieri, domenica 21 luglio. È stato un residente a filmare la scena col proprio smartphone e a caricarla sui social. Il video è poi diventato virale anche dopo la segnalazione sul gruppo Facebook "Quartiere Pulito". LA panchina in legno e ferro era stata presa da un'area riqualificata recentemente da un gruppo di cittadini palermitani.

"Rimpiazzeremo la panchina, ma confido che possa essere recuperata e rimessa la precedente. Ho sporto già denuncia", ha detto l'assessore comunale Fabrizio Ferrandelli.

"Se n'è accorta una residente – spiega Ferrandelli a PalermoToday – che ha ripreso la scena con lo smartphone. Dalle immagini si vede chiaramente che è una delle panchine che insieme a questo gruppo di cittadini avevamo installato per sistemare quell'area prima invasa dalle auto. In mattinata andrò a sporgere formale denuncia ma il prima possibile rimpiazzeremo l'arredo perché questa gente capisca

"Non credo che questa persona abbia fatto molta strada – aveva detto – confido nel fatto che potremmo anche recuperarla e rimetterla al suo posto". Ed effettivamente la panchina, sottratta da un vicolo che si trova dalle parti di via Re Federico, in giornata è stata ritrovata. I carabinieri l'hanno recuperata nella zona dei Danisinni.

Sono ora in corso le indagini per risalire al ladro.