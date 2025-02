video suggerito

Sospetto caso di tubercolosi in scuola elementare a Bari, bimba ricoverata: profilassi a docenti e studenti Un presunto caso di tubercolosi è stato individuato a Bari: si tratta di una bambina che frequenta l'Istituto comprensivo Balilla- Imbriani di Bari: monitoraggio anche per compagni di classe e docenti.

A cura di Ida Artiaco

Una bambina di una scuola elementare di Bari è stata ricoverata all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII per un sospetto caso di tubercolosi. Stando alle prime informazioni disponibili, la piccola ha una bassa carica batteriologica e le sue condizioni sono monitorate con attenzione.

Secondo quanto riportato da fonti sanitarie, il caso è stato segnalato lunedì scorso dopo che la bimba ha manifestato i primi sintomi, tra cui tosse, febbre e debolezza, e, da quel momento la Asl di Bari ha attivato un protocollo di prevenzione e monitoraggio. Non solo sono stati sottoposti a profilassi i suoi familiari e al test di Mantoux, un esame che dopo 72 ore rivela se si è stati in contatto con il batterio della tubercolosi, anche se non indica se si è contratta la malattia.

Inoltre, tra oggi e lunedì prossimo il protocollo verrà esteso anche ai compagni di classe e ai docenti della bambina, che frequenta l'Istituto comprensivo Balilla- Imbriani di Bari. Questo passaggio è fondamentale per verificare se qualcuno possa aver contratto il batterio o essere stato esposto ad esso. Le autorità sanitarie stanno seguendo attentamente la situazione per evitare ulteriori rischi di diffusione del contagio.

Tuttavia, non sono mancate le polemiche dal momento che le attività scolastiche nei giorni scorsi nella scuola frequentata dalla paziente sono andate avanti senza problemi. La preside Giuliana Deflorio ha già emanato una circolare per rassicurare i genitori. "Non vi sono restrizioni alla frequenza scolastica — si legge — e non sono necessarie disinfezioni o disinfestazioni degli ambienti scolastici o domestici. È sufficiente una pulizia accurata (eventualmente usando saponi a base disinfettante) e una buona aerazione degli ambienti".