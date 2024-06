Sorpresi dalla piena, 3 bimbi ed educatrice aggrappati a tronco sul fiume Lamone: salvati dai pompieri

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Momenti di terrore per un gruppo di 3 bambini e una giovane educatrice oggi, giovedì 27 giugno, lungo il fiume Lamone a Brisighella, in provincia di Ravenna. Il gruppetto di minori infatti è stato sorpreso dalla piena del corso d’acqua, rimanendo bloccato nel torrente dove è accorsa in loro aiuto una ragazza che faceva da educatrice del centro frequentato dai bimbi. I quattro sono rimasti aggrappati ai tronchi degli alberi per diverso tempo fino all’arrivo dei pompieri che infine li hanno tratti in salvo.

L’allarme è scattato nella tarda mattinata di giovedì, poco prima delle 11, quando una chiamata al numero di emergenza ha fatto scattare l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto, in località Fognano di Brisighella, sono accorsi in poco tempo gli esperti del nucleo S.A.F. dei vigili del fuoco (Speleo Alpino Fluviale) che infine hanno salvato i malcapitati.

I tre ragazzini tra gli 8 e i 12 anni e la giovane donna erano rimasti aggrappati a un tronco, in balia della corrente, ma i pompieri hanno messo in opera un sistema di corde sospese, chiamato “teleferica”, riuscendo a raggiungere i quattro e concludendo l'intervento positivamente poco dopo le 11. “Tre ragazzini e una ragazza in pericolo nel fiume Lamone. Dopo l’improvviso innalzamento del livello dell’acqua, erano rimasti aggrappati a un tronco ma sono stati salvati dai soccorritori fluviali” spiegano i pompieri in una nota.

Vista l’emergenza, dalla centrale operativa era stato allertato anche l’elicottero da Bologna con i sommozzatori a bordo, che in poco tempo è giunto sul posto, ma al suo arrivo i pompieri fluviali erano riusciti già a mettere in salvo tutti. Fortunatamente nessuno dei coinvolti ha riportato ferite serie, solo un principio di ipotermia per uno dei ragazzini e tanto spavento per tutti.

Dalle prime informazioni sull’accaduto, pare che i minori si siano addentrati nel letto del fiume per recuperare qualcosa che era caduto mentre giocavano sulla riva e qui siano stati sorpresi da una piena improvvisa.