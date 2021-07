Un pomeriggio in compagnia del nonno su un trattore con rimorchio. Samuele Racca voleva seguire la trebbiatura del grano nei terreni di famiglia, ma qualcosa è andato storto. Il bambino di 10 anni si trovava nel cassone a bordo campo mentre la mietitrebbia continuava a lavorare. Dopo aver scaricato il primo raccolto, nonno Dario si è allontanato di una trentina di metri perdendo di vista il nipotino. Da questo momento in poi la dinamica è ancora in fase di ricostruzione perché Samuele è deceduto senza un apparente motivo. Secondo i primi accertamenti, il piccolo potrebbe essere stato travolto dal grano appena scaricato. A causare il decesso, una crisi dovuta alle esalazioni della mietitura. A stabilire quanto successo sarà però l'esame autoptico, disposto dal magistrato della Procura di Asti.

Il nonno del bambino ha chiesto immediatamente l'intervento dei soccorsi nella frazione di Maniga, tra Sommariva Bosco e Cavallermaggiore nelle campagne del Roero. L'equipe del 118 è intervenuta anche in elicottero, ma non ha potuto fare altro che constatare il decesso del bimbo di appena 10 anni. La salma è stata portata all'ospedale Verduno per essere sottoposta ad autopsia. Samuele era figlio unico e abitava nella frazione di Sommariva. I genitori, sconvolti, sono stati accompagnati al Pronto soccorso di Savigliano. Il padre di Samuele è molto conosciuto nel Cuneese per la sua attività di musicista in un gruppo di liscio piemontese. Il bimbo, invece, aveva una grande passione per il calcio e giocava da qualche anno nelle giovanili del Cavallermaggiore come attaccante. Il suo idolo era Cristiano Ronaldo e amava emularlo nell'esultanza ogni volta che segnava un goal. "Un bimbo solare, giocava spesso con mio figlio – racconta il vicesindaco di Sommariva del Bosco Marco Pedussia, visibilmente commosso -. Si tratta di una vera e propria tragedia. Siamo vicini alla famiglia e nel giorno dei funerali il paese sarà in lutto cittadino".