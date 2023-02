Sofia Salomoni, morta a 22 anni cadendo da una altalena artigianale: tutti assolti al processo Quattro erano gli imputati per la morte di Sofia Salomoni, la 22enne deceduta il 28 gennaio 2018 dopo essere precipitata in un dirupo cadendo da un’altalena artigianale a Vicchio.

A cura di Susanna Picone

Sofia Salomoni, 22 anni (Facebook):

Nessun colpevole per la morte di Sofia Salomoni, la ragazza di 22 anni che il 28 gennaio del 2018, durante una festa di compleanno che si svolgeva in una tenuta a Vicchio (Firenze), cadde da un'altalena artigianale e precipitò in un dirupo.

Al processo con rito abbreviato sono stati tutti assolti tutti i quattro indagati. Nei dettagli il Gip del Tribunale di Firenze, Angelo Pezzuti, ha assolto il proprietario del terreno dove si svolgeva la festa, il figlio che aveva montato l'altalena e i due operatori del 118. Rispondevano dell'accusa di omicidio colposo.

I due operatori del 118 per la procura non avrebbero gestito adeguatamente l'emergenza non facendo intervenire l'elisoccorso Pegaso. Nel frattempo l'Asl ha risarcito i familiari della giovane.

Sofia Salomoni, secondo quanto venne ricostruito, si stava dondolando sull’altalena costituita da una tavola di legno legata con una corda al ramo di un albero quando precipitò nella scarpata sottostante. Sofia fece un volo di circa 8 metri.

Per chiamare i soccorsi gli amici della giovane furono costretti ad allontanarsi dal luogo dell’incidente, la casa in Mugello in cui stavano festeggiando sorge infatti in una zona non coperta da segnale telefonico. Quando sul posto arrivo un’ambulanza, poi, i sanitari e i vigili del fuoco faticarono non poco per recuperare la giovane prima di trasportarla in ospedale.

Sofia fu portata fino al Careggi (e non nel più vicino pronto soccorso), e in ospedale morì. Secondo l'accusa, quel tempo fu fatale alla ragazza che probabilmente, con una maggiore tempestività dei soccorsi avrebbe potuto anche salvarsi.

Sofia, infatti, aveva una visibile frattura scomposta a una gamba, ma sembrava non essere così grave, era rimasta cosciente. Durante il trasporto in ambulanza ebbe poi un crollo. Secondo quanto emerso dall'autopsia, la giovane donna è morta per un’emorragia causata dalla rottura della milza.