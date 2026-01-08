Snowboarder trovato morto fuori pista a Cervinia. I soccorritori: “Probabile caduta da rocce”

È stato trovato senza vita lo snowboarder che ieri, mercoledì 7 gennaio, non è rientrato a Breuil-Cervinia, frazione del comune valdostano di Valtournenche. L'uomo è passato dagli impianti di Cretaz-La Torrette senza però fare rientro, come ha accertato la squadra di soccorso che ieri si è messa sulle sue tracce

Secondo le informazioni fornite a Fanpage.it dai soccorritori, la vittima è un cittadino dell'est Europa, probabilmente di nazionalità moldava. "L'esatta dinamica dell'incidente è ancora da chiarire – spiegano – ma ipotizziamo sia caduto da un salto di roccia di diversi metri mentre si trovava sullo snowboard".

Sul posto sono intervenute le squadre del Soccorso Alpino Valdostano e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (Sagf). Inizialmente era stato ipotizzato un intervento in elicottero, ma a causa del meteo avverso anche sul versante svizzero, hanno lavorato a terra. Una squadra composta da 3 tecnici ha quindi battuto i percorsi che l'uomo avrebbe potuto seguire, con l'iniziale supporto di un gatto delle nevi messo a disposizione dalla società di gestione degli impianti per portare i soccorritori in quota.

Una volta in quota, la squadra si è divisa in due gruppi per cercare nell’ampia zona fuoripista. L'uomo è stato quindi avvistato in una zona impervia, alla base di un salto di roccia. Solo dopo il ritrovamento è stato possibile utilizzare un elicottero che attraverso il verricello ha permesso il recupero a terra. A questo punto il medico della squadra ha constatato il decesso. L'operazione si è conclusa poco dopo la mezzanotte.