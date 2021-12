Skypass e Green Pass: quali sono le nuove regole per andare a sciare La maggiore libertà di movimento darà la possibilità a migliaia di persone di tornare sulle piste da sci. Negli impianti e comprensori sciistici si potranno acquistare due tipi di skipass: ecco quali.

A cura di Davide Falcioni

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo un inverno molto difficile – quello tra il 2020 e il 2021 – gli amanti dello sci e soprattutto gli addetti ai lavori del settore possono, almeno per il momento, tirare un sospiro di sollievo: nonostante i contagi Covid aumentino giorno dopo giorno facendo registrare continui record il tasso il tasso di ospedalizzazioni – grazie ai vaccini – rimane sotto controllo su gran parte dell'Italia: è per questo che, nel corso dell'ultima cabina di Regia, il Governo ha deciso di non imporre dure restrizioni bensì prevalentemente dei correttivi per cercare di limitare la circolazione del virus. Non solo: malgrado la variante Omicron stia causando un forte incremento dei casi positivi attualmente non ci sono zone rosse né arancioni, ma esclusivamente bianche e gialle. Il Governo ha comunque approvato nuove norme, tra le quali quella che prevede l’estensione dell’utilizzo della mascherina anche all’aperto in tutta Italia.

Skypass, Green Pass e regole per sciare

La maggiore libertà di movimento darà la possibilità a migliaia di persone di tornare sulle piste da sci. Negli impianti e comprensori sciistici si potranno acquistare due tipi di skipass: il primo è quello che consente a l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento; il secondo per uso esclusivo di impianti di risalita diversi da funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento. Nella prima fattispecie l'acquisto dello skipass in zona bianca e gialla è consentito solo a chi è in possesso di Green Pass, almeno di quello base. In zona arancione lo possono acquistare solo coloro che hanno il Green Pass rafforzato e dunque sono vaccinati o guariti dal Covid. Il secondo tipo di skipass lo possono ottenere tutti in zona bianca o gialla, anche senza Green Pass, mentre in zona arancione serve il green pass rafforzato.