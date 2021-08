Siracusa, trovato il cadavere di un uomo in mare: la Procura apre un’inchiesta Il cadavere di un uomo di 76 anni è stato ritrovato in mare nella giornata di oggi 30 agosto a Siracusa. La Procura ha aperto un’inchiesta e ha disposto l’esame autoptico per chiarire le cause del decesso. Secondo le prime indiscrezioni, l’uomo potrebbe essere caduto in acqua a causa di un malore.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un passante ha dato l'allarme, poi sono arrivati i soccorsi. Il cadavere di un uomo di 76 anni è stato ritrovato nelle acque del Porto piccolo, alle porte di Ortigia, a Siracusa. Secondo una prima ricostruzione della polizia, il pensionato sarebbe caduto in acqua e non sarebbe stato poi in grado di risalire a riva. La procura di Siracusa vuole comunque vederci chiaro e ha disposto l'autopsia per chiarire le cause del decesso. L'esame sarà effettuato nelle prossime ore e chiarirà la dinamica di quello che, sempre secondo le prime verifiche, sarebbe stato un incidente. Gli agenti della squadra mobile hanno avviato le indagini.

Il 76enne siracusano soffriva di una grave patologia. Da verificare al momento in che modo l'uomo sia finito in mare, se spinto o se a causa di un malore. La procura ha attualmente aperto un'inchiesta. A ritrovare il corpo senza vita, un passante che ha immediatamente allertato il 118. Con l'ambulanza e il personale medico, sono arrivate anche le pattuglie della polizia. Le forze dell'ordine si sono fatte largo tra i passanti incuriositi. Non è chiaro come il cadavere sia stato ritrovato: secondo le prime indiscrezioni, il passante che ha lanciato l'allarme lo avrebbe avvistato sulla riva. Da chiarire anche da quanto tempo il cadavere del 76enne fosse in mare: secondo i medici coinvolti negli esami autoptici, il corpo non riporterebbe segni di decomposizione. Le sue condizioni fanno pensare che l'incidente possa essersi verficato nella serata di ieri o nella giornata odierna, ore prima del ritrovamento.

Per avere un quadro della situazione più chiaro, gli agenti della Squadra mobile potrebbero decidere di visionare le immagini delle telecamere di sicurezza della zona. Si cerca di capire se poco prima della caduta, l'anziano fosse in compagnia di qualcuno. Un particolare che, secondo le forze dell'ordine, risolverebbe il giallo all'istante.