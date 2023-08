Simula incidenti sul monopattino, denunciato per truffa: chiedeva agli automobilisti il risarcimento L’uomo, 36enne romano, ‘operava’ all’Isola dell’Elba; è stato denunciato per tentata truffa, danneggiamento e simulazione di reato.

A cura di Biagio Chiariello

Faceva finta di essere stata investito sulle strisce pedonali a bordo di monopattino e poi chiede il risarcimento per i danni (finti pure quelli).

Protagonista della truffa un 36enne di Roma all'isola d'Elba (Livorno), individuato dai carabinieri della compagnia di Portoferraio, dopo aver ricevuto numerose segnalazioni: l'uomo si aggirava anche in zona Porto Azzurro: bordo di quel monopattino, simulava un investimento e poi chiedeva agli ignari automobilisti, preoccupati, il suo tablet rotto e così si faceva pagare direttamente sul posto per il danno mai patito, senza interessare né le Forze dell'Ordine né la compagnia assicurativa.

Ma ieri mattina, 19 agosto, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile l'hanno pedinato dopo averlo visto discutere con un automobilista per motivi ignoti. L'uomo era su un monopattino elettrico corrispondente alla descrizione del presunto truffatore da ricercare. Una volta fermato, gli agenti lo hanno perquisito, e nel suo zaino è stato trovato un tablet già rotto. Il 36enne è stato poi condotto in caserma per ulteriori indagini e ha confessato.

Ora deve rispondere dei reati di tentata truffa, danneggiamento e simulazione di reato.

Ma non è tutto. I controlli dei militari dell'Arma hanno fatto emerge 36enne era stato già denunciato a Roma per reati analoghi, in particolare per la cosiddetta “truffa dello specchietto”: il truffatore, che in alcuni casi si può far accompagnare da una donna o anche da bambini per rendersi più credibile, durante la marcia si accosta a un'altra automobile e fa segno al guidatore di fermarsi. Prima del segnale è possibile che colpisca con una manata la propria vettura per causare quel rumore a cui farà riferimento poco dopo. Spesso riesce a farsi pagare anche 300-400 euro in contanti, prendendo principalmente di mira turisti stranieri o anziani.