Simone muore a 19 anni in incidente, ai familiari il conto per l'elisoccorso: "Dov'è la sensibilità? A due mesi dalla tragedia del 19enne Simone Napoli in Alto Adige, la burocrazia ha fatto il suo corso e a casa dei genitori del ragazzo è arrivata la lettera dell'Asl col conto da pagare per l'elicottero anche se il mezzo ripartì vuoto perché il ragazzo era già morto. "Io non contesto i soldi ma dov'è la sensibilità?" ha dichiarato il padre.

A cura di Antonio Palma

Il luogo dell'incidente mortale

“Non è per i soldi ma mi chiedo la sensibilità verso una famiglia che ha perso il figlio dove diavolo sta?” è la domanda che fa a sé stesso e alle autorità il papà del 19enne Simone Napoli dopo aver ricevuto il conto per l’elisoccorso chiamato a soccorrere il figlio morto tragicamente in un incidente stradale in Alto Adige nel marzo scorso.

A due mesi dalla tragedia che ha spento la vita del cuoco palermitano, assunto come chef stagionale in un hotel di Moena, infatti, la burocrazia ha fatto il suo corso e a casa dei genitori del ragazzo è arrivata la lettera dell’Asl altoatesina. Per padre e madre del 19enne, leggere quella missiva è stato come riaprire una ferita ancora non rimarginata.

La lettera dell’Asl dava semplicemente conto del pagamento dovuto per il ticket sanitario previsto in caso di intervento dell’elicottero di soccorso. Un contributo di cento euro che costituisce una compartecipazione al costo dell'elisoccorso come prevede la normativa locale. “Io non contesto i 100 euro in quanto tali. Per fortuna ho la possibilità di pagarli ma dov’è la sensibilità?” ha dichiarato a quotidiano Alto Adige, il papà di Simone.

Una richiesta di soldi che per la famiglia ha il sapore di una doppia beffa visto che il conto è stato recapitato a pochi giorni dal compleanno del ragazzo e che quel tragico giorno del 3 marzo scorso l’intervento si è rivelato inutile perché all’arrivo dell’elicottero sulla strada statale della Val d'Ega, il 19enne era già morto

“Ci dispiace profondamente per la tragica morte del figlio ed il dolore della famiglia. Purtroppo l'intervento, nonostante l'impegno dei soccorritori, non ha potuto salvare la vita del giovane. Per quanto riguarda il ticket dell'intervento, questo costituisce una compartecipazione al costo dell'elisoccorso, che ammonta a 140 euro al minuto ed è dovuto indipendentemente dall'esito, come previsto dalla normativa” spiegano dall’Asl, aggiungendo: “Vorremmo esprimere le nostre più sentite condoglianze alla famiglia”.