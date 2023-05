Silvia e Marcia spose davanti ai loro 6 figli: “Ci hanno detto ‘Siete felici, e lo siamo anche noi'” Marcia Cristina Serena, 33 anni, e Silvia Occini, 38 anni, si sono sposate davanti alle loro se figlie, tutte avute da precedenti relazioni.

A cura di Davide Falcioni

Nella storia che stiamo per raccontarvi c'è materiale in abbondanza per mandare in tilt i sostenitori delle cosiddette "famiglie naturali". Sabato 13 maggio, vigilia festa della Mamma, due donne si sono infatti sposate a San Pietro in Gu, in provincia di Padova. Come se non bastasse le due sono convolate a nozze davanti alle sei figlie avete da precedenti relazioni.

Protagoniste della vicenda Marcia Cristina Serena, 33 anni, e Silvia Occini, 38 anni. Entrambe residenti a San Giorgio in Bosco, hanno unito le loro famiglie, lasciandosi alle spalle le precedenti relazioni e seguendo il richiamo del loro cuore. Silvia è mamma di Gabriele, 15 anni, e Federica, di 10; Marcia è mamma di Andrea, 14 anni, Francesco, 12, Elisa, 10, e Aurora di 6.

Le nozze sono state celebrate dal consigliere comunale Michele Carli: "Avevo chiesto di poter celebrare io la prima unione civile del nostro Comune, ero emozionato: Marcia e Silvia non vivono nel nostro territorio, ma il fatto che ci abbiano scelti ci riempie di orgoglio. Ci apriamo a un mondo nuovo che siamo pronti a supportare senza pregiudizi e retaggi", ha detto Carli a Il Mattino di Padova.

Silvia e Marcia si sono conosciute ormai più di vent'anni fa durante un campeggio. "Io ero l'animatrice di Marcia e, in tutta onestà, ci stavamo anche antipatiche, ci evitavamo il più possibile", ha raccontato Silvia al Corriere, spiegando tuttavia che "dopo quel primo incontro ci siamo sempre tenute in contatto ma ognuna ha preso la propria strada. Ci scambiavamo giusto un messaggio qua e là per aggiornarci, per annunciare le nostre gravidanze all'altra. Lo scorso settembre, però, qualcosa è cambiato. avevamo bisogno l'una dell'altra in ogni momento del giorno, stavamo sveglie ore la notte per messaggiarci".

Le due hanno deciso quindi di dare retta al loro cuore, incontrandosi: "Il 13 novembre ci siamo scambiate il primo bacio. Un mese dopo le ho chiesto di sposarmi. Poi, il 13 febbraio me lo ha chiesto Marcia. Per mantenere la tradizione, a quel punto, abbiamo scelto come data del matrimonio il 13 maggio. L'incentivo, poi, è stato quello di poterci stare accanto nei momenti difficili. Entrambe abbiamo problemi di salute, nulla di grave, ma dopo un mio ricovero in ospedale un paio di mesi fa mi sono sentita dire che Marcia non poteva entrare, perché per me lei non era nulla sulla carta. Mi sono arrabbiata molto, ma questo è il mondo in cui dobbiamo vivere per ora".

A un certo punto le due donne hanno dovuto comunicare ai figli la loro volontà di stare insieme: "Gli abbiamo detto come stavano le cose. Ci hanno detto: ‘Vediamo come sorridete, come siete felici, e lo siamo anche noi'". Più facile di così…