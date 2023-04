“Signora, vuole cambiare offerta luce?”: e l’anziana gli spruzza lo spray al peperoncino in faccia Armata di spray al peperoncino, un’anziana ha aggredito un venditore porta a porta che le proponeva un cambio offerta per conto di una nota società di fornitura di energia elettrica. L’uomo, raggiunto dal liquido urticante, si è rivolto ai carabinieri.

A cura di Chiara Ammendola

Forse messa in guardia da amici e famigliari sulle tante truffe ai danni degli anziani, o semplicemente spaventata dal fatto di trovarsi dinanzi a un uomo sconosciuto, un'anziana ha aggredito un venditore che, per conto di una nota società di energia elettrica, si è presentato alla sua porta offrendole di cambiare tariffa. “Signora, vuole cambiare offerta?”, le avrebbe detto prima di essere colpito in pieno viso con dello spray al peperoncino.

A denunciare l'accaduto è stato proprio il venditore che si è rivolto ai carabinieri della compagnia di Alcamo, in provincia di Trapani, ai quali ha raccontato di essere stato aggredito da una donna che aveva avvicinato presentandosi alla sua porta. L'uomo ha spiegato di aver raggiunto l'abitazione della donna, in quanto venditore porta a porta, e di essersi trovato dinanzi all'anziana già armata dello spray.

L'uomo ha denunciato l'aggressione ai carabinieri di Alcamo

La donna non gli avrebbe nemmeno fatto finire la frase col quale l'uomo stava presentando, che gli ha spruzzato del liquido al peperoncino in faccia. Poi dopo aver richiuso la porta gli avrebbe intimato di andare via in malo modo. A quel punto il venditore, dolorante, si è diretto presso la stazione dei carabinieri ai quali ha denunciato il tutto.

I militari hanno accolto la sua denuncia e hanno avviato le indagini per ricostruire la vicenda, accertando innanzitutto la posizione lavorativa del malcapitato. Il venditore, dal canto suo, visibilmente arrossato in volto, avrebbe rifiutato l'intervento dell'ambulanza e, in stato confusionale, avrebbe faticato a riconoscere il civico dell'abitazione in cui vive l'anziana. I carabinieri continueranno le indagini per individuare l'anziana che lo ha aggredito e soprattutto per confermare la versione fornita dal venditore.