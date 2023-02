Sicilia, loculi e bare giù dal costone: frana una parte del il cimitero di Mineo A Mineo, città in provincia di Catania, è crollato una parte del cimitero a causa di una frana. I loculi e le bare si sono riversati giù dal costone.

A cura di Francesco Bunetto

Le incessanti piogge violente, che hanno interessato la Sicilia orientale in questi giorni, in particolar modo in provincia di Catania, hanno devastato il territorio. A Mineo, città in provincia di Catania, è crollato una parte del cimitero a causa di una frana. I loculi e le bare si sono riversati giù dal costone. "Una città devastata".

Quello che è lo scenario attuale a Mineo è devastante. Si vede in lontananza una parte di cimitero franato, tombe e loculi giù dal costone, trascinate dal fiume in piena. Una zona difficile da raggiungere in queste condizioni. Intanto la protezione civile sta lavorando affinché la situazione torni alla normalità.

Il danno al cimitero è una questione che ci tocca da vicino – ha detto il sindaco di Mineo Giuseppe Mistretta a Fanpage.it – e pensare che la frana abbia potuto interessare anche i nostri cari all’interno del cimitero è un qualcosa che colpisce me per primo e tutta la cittadinanza. C’è un vallone sottostante che ha eroso il costone e quindi bisogna lavorare in sicurezza, al momento non si può andare per ora con mezzi meccanici pesanti .

Leggi anche Dove si curerà il boss Matteo Messina Denaro dopo l'arresto

Stiamo tendando un’operazione per il recupero delle salme con un’edilizia acrobatica – continua il sindaco – il nostro intento è recuperare le salme e poi penseremo a ricostruire la parte del cimitero interessata al crollo. Attualmente non si sono contati i danni di una città flagellata dal maltempo. Gli uomini della Protezione Civile stanno lavorando per portare alla normalità la zona colpita dalla frana. Al momento – conclude il sindaco – all'interno del cimitero, si è potuto accedere semplicemente con un drone che abbiamo con la polizia locale. Aspettiamo di fare le verifiche tecniche per capire fino e dove ci si può spingere per poter effettuare una verifica dettagliata dei loculi interessati al cedimento.