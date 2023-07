Si ustiona con l’acqua della pasta: grave disabile di 28 anni. Voleva fare una sorpresa ai genitori L’incidente domestico a Castilenti, in provincia di Teramo: a dare l’allarme è stata la madre del ragazzo, una volta rincasata all’ora di pranzo.

A cura di Biagio Chiariello

Un ragazzo di 28 anni, disabile, si è ustionato gli arti inferiori con l’acqua bollente mentre cucinava. Un grave incidente domestico quello avvenuto a Castilenti, in provincia di Teramo.

Il giovane, con difficoltà motorie e che vive con i genitori, stava cucinando della pasta, pare volesse fare una sorpresa per i genitori, assenti al momento del fatto. Ha messo così una pentola di acqua sui fornelli, ma mentre cercava di scolare la pasta, la pentola gli è scivolata dalle mani e l'acqua bollente gli è caduta addosso.

È stata la madre, rincasata non molto tempo dopo, a dare l'allarme intorno alle 14.00. La donna ha allertato immediatamente i soccorsi dopo aver trovato il figlio dolorante a terra.

Sul posto un’ambulanza di Bisenti e l’elisoccorso di Pescara. Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso, vista la gravità delle ustioni di secondo e terzo grado alle mani e alle gambe, all’ospedale Mazzini di Teramo. Si sta valutando il trasferimento in un centro Grandi ustionati. I carabinieri stanno conducendo le indagini sull'incidente.

Purtroppo non è il primo incidente di questo tipo. Il mese scorso un bambino di 4 anni di Germignaga, in provincia di Varese, si era rovesciato addosso una pentola di acqua bollente mentre si trovava a casa coi genitori all'ora di pranzo. Il piccolo è stato prima portato prima al pronto soccorso a Luino, poi trasferito all'ospedale Buzzi di Milano. Un fatto analogo era avvenuto lo scorso luglio in provincia di Frosinone: la mamma gli aveva rovesciato la pentola d'acqua bollente addosso per errore, il piccolo era stato quindi trasferito al Policlinico Agostino Gemelli di Roma.