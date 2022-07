Bimbo di 2 anni è grave: la mamma gli rovescia l’acqua bollente addosso mentre scola la pasta Il grave incidente domestico è avvenuto a Fiuggi (in provincia di Frosinone), il bambino è stato trasferito d’urgenza al Policlinico Gemelli di Roma a bordo di un’eliambulanza.

A cura di Redazione Roma

Un grave incidente domestico è avvenuto nella giornata di oggi – martedì 26 luglio – a Fiuggi, in provincia di Frosinone. Qui un bambino di soli due anni è rimasto ustionato con l'acqua bollente rovesciatasi da una pentola sul fuoco. Immediatamente i familiari hanno chiamato i soccorsi: l'ambulanza del 118 è subito arrivata sul luogo e, vista la gravità della situazione, ha chiesto l'intervento di un'eliambulanza. Il personale sanitario ha così organizzato il trasferimento a bordo dell'elicottero del bambino ustionato al Policlinico Agostino Gemelli di Roma, trasportando il piccolo e i suoi genitori nel luogo predisposto per l'atterraggio.

Una volta arrivato nel nosocomio romano il piccolo paziente è stato ricoverato in codice rosso con ustioni di secondo grado sulla maggior parte del corpo. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo quanto ricostruito finora la mamma stava scolando la pasta quando per sbaglio ha rovesciato la pentola piena d'acqua bollente che ha investito il piccolo. Le forze dell'ordine hanno effettuato un sopralluogo e c