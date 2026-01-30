Si ubriaca prima di entrare a scuola, 16enne in coma etilico: aveva iniziato a bere vodka dalle 5 del mattino

Un adolescente residente nei pressi di Pordenone è finito in coma etilico dopo essere svenuto poco prima di entrare a scuola. Il 16enne aveva infatti iniziato a bere vodka dalle 5 del mattino.

Un ragazzino di 16 anni è stato soccorso dopo essere stato trovato ubriaco alle prime luci del mattino a Pordenone. L'adolescente avrebbe dovuto entrare a scuola, ma già nelle prime ore della mattina ha iniziato a bere vodka e grappa, finendo ubriaco prima del suono della prima campanella. Il ragazzino si trova in uno stato di incoscienza profonda, tanto da non rispondere a nessuno stimolo esterno e ad aver perso reattività fisica.

Lo studente è stato trasportato in ospedale intorno alle 7 del mattino dopo essere arrivato dalla provincia con la corriera, già barcollante. Il ragazzo si sarebbe fermato al bar per consumare ancora alcol prima di crollare definitivamente. Per sottrarlo al freddo, i titolari del negozio davanti al quale si era fermato hanno permesso di portarlo all'interno del locale dove è poi stato soccorso dall'ambulanza.

Non sarebbe però il primo caso, questo, di minori ubriachi prima di entrare a scuola. Le forze dell'ordine hanno parlato a Il Messaggero di una vera e propria piaga sociale quotidiana. Il quadro clinico è serio: un coma etilico sul quale sono intervenuti però i medici. L'adolescente si riprenderà, anche se i tempi appaiono ancora lunghi.

Sono stati allertati i genitori del 16enne, che si sono precipitati sul luogo dove il ragazzo si è accasciato a terra per poi essere soccorso dal 118. Il papà dello studente ha raggiunto per primo l'ospedale per avere notizie del figlio, mentre la mamma è arrivata subito dopo.

Ci sarà ora da capire dove l'adolescente si sia procurato gli alcolici e cosa sia accaduto nella vita personale del ragazzo per spingerlo a un consumo così massiccio di vodka. Il tutto sarebbe avvenuto inoltre in un giorno scolastico lontano dal weekend, momento della settimana durante il quale gli adolescenti escono per divertirsi, alcune volte anche mettendo a repentaglio la propria salute, come accaduto al 16enne ricoverato.