Si tuffa con gli amici ma scompare in mare, 24enne trovato morto dopo ore a Ravenna La vittima della tragedia è un 24enne residente a Cervia. Il giovane aveva deciso di trascorrere una giornata con gli amici al mare a Lido di Classe, frazione del comune di Ravenna, ma dopo un tuffo non è più riemerso.

A cura di Antonio Palma

Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche del 24enne residente a Cervia e scomparso dal tardo pomeriggio di ieri dopo un tuffo in mare con gli amici a Lido di Classe, sempre in provincia di Ravenna. Il corpo senza vita del ragazzo è stato ritrovato nelle prime ore di oggi, domenica 30 luglio, dagli uomini della guardia Costiera che lo stavano cercando con le motovedette in tutto lo specchio di mare antistante la costa ravennate.

La vittima della tragedia è N. B., di nazionalità senegalese ma da tempo residente a Cervia. Il giovane 24enne sabato aveva deciso di trascorrere una giornata con gli amici al mare. Era il tardo pomeriggio quando si è tuffato a poca distanza dalla riva e dalla spiaggia libera di Lido di Classe, frazione del comune di Ravenna. Poco dopo gli amici non lo hanno visto più e dopo aver atteso per calche minuto ma inutilmente che riemergesse hanno capito che gli era accaduto qualcosa di grave.

Sono stati loro infatti ad allertare i soccorsi raccontando l’accaduto e facendo partire la macchina delle ricerche. La segnalazione è arrivata alla sala operativa della Capitaneria di Porto dopo le 19. Sul posto è stata inviata immediatamente la motovedetta cp 847, seguita dal battello veloce gcb 141 e da una pattuglia a terra di militari, poi coadiuvati dai vigili del fuoco con elicottero da Bologna e nucleo sommozzatori da Ravenna.

Leggi anche Bimbo di 4 anni morto tra i migranti recuperati in mare dalla nave Dattilo della Guardia costiera

Le ricerche sono proseguite per ore ma col passare del tempo le speranze di ritrovare in vita il 24enne si sono sempre di più affievolite fino al tragico epilogo. Le ricerche del giovane, andate avanti fino a notte, sono state sospese per poi proseguire all'alba di oggi. Solo nelle ultime ore, infatti, la motovedetta è riuscita a individuare in mare il ragazzo ormai morto. Il cadavere è stato quindi recuperato e portato in obitorio a Ravenna, a disposizione dell’autorità giudiziaria per una eventuale autopsia che accerti la causa esatta del decesso del 24enne.